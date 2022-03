Depuis 2017, à l’initiative de l’Alliance Française de Winnipeg et de la Maison Gabrielle-Roy, une dictée est organisée pour célébrer l’écrivaine franco-manitobaine et fêter la langue française.

La dictée sera organisée à Toronto le 17 mars à 18 h au théâtre Spadina de l’Alliance Française. Au même moment, l’évènement sera proposé dans les autres provinces du Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Équateur, au Panama, au Pérou, en Guyane et au Brésil. La participation est gratuite, peu importe le niveau de français!

Cette année 900 participants sont attendus dans 40 centres. Karine Ricard, directrice du Théâtre français de Toronto, prêtera sa voix sur scène pour faire résonner les mots de l’écrivaine franco-manitobaine en lisant le texte sélectionné pour cette occasion.

À l’issue de l’exercice, trois participants seront tirés au sort et recevront des lots. Le but est de s’amuser avec la langue française et de mettre ainsi en valeur la francophonie manitobaine et son patrimoine littéraire et muséal. L’appui du réseau des Alliances Françaises du Canada, soutenues localement par les bureaux du Québec à l’étranger, permet de faire de cette cinquième édition un événement pancanadien et international.

Pour plus d’information, consultez le site www.alliance-francaise.ca.