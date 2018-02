Zachary Richard sera l’une des têtes d’affiche de la 13e édition de la Semaine de la francophonie qui se déroulera du 13 au 27 mars. Le chanteur originaire de Louisiane se produira le samedi 24 mars à 20 h à l’Alliance française de Toronto.

Auteur, compositeur, poète, producteur et multi-instrumentiste, Zachary Richard fut le premier artiste à mélanger, dans les années 1970, les musiques traditionnelles cajun et zydeco avec les sonorités pop contemporaines, réalisant la synthèse entre les cultures américaine et cadienne.

De Lafayette à Montréal, en passant par New York, cette figure incontournable de la francophonie aux 21 albums et aux multiples honneurs – 1 disque d’or et 6 Félix – poursuit son chemin sur les routes des États-Unis et du Québec où il vit depuis 1976. Son dernier album, Gombo, sorti en 2017, contient des chansons en français et en anglais et a été financé grâce au soutien du public.

L’œuvre de Zachary Richard dépasse largement le champ musical. Artiste engagé, il est notamment le fondateur d’Action cadienne, organisme de promotion de la langue française et de la culture cadienne, et de Solidarité Louisiane venant en aide aux musiciens affectés par les ouragans de 2005. Il est aussi l’auteur de recueils de poèmes et producteur de plusieurs documentaires et séries télévisés liés à l’histoire des Cadiens de Louisiane.

Le concert à l’initiative de Francophonie en fête, en partenariat avec l’Alliance française, sera suivi d’une réception à la Galerie Pierre-Léon pour une rencontre et autographes avec l’artiste.

Photo © Zachary Richard