Winterlicious : À l’assaut des restaurants de Toronto

Winterlicious revient en ville pour sa célébration culinaire hivernale annuelle. Du 27 janvier au 9 février, plus de 220 restaurants participants proposent des menus trois plats à prix fixe, l’occasion pour chacun de découvrir de nouvelles adresses et de constater toutes les possibilités culinaires que peut offrir la Ville reine.

Le prix des menus varie entre 18 $, 23 $ à 28 $ pour le dîner et 28 $, 38 $ et 48 $ pour le souper.

La liste des restaurants participants est disponible sur le site de la Ville de Toronto (toronto.ca/winterlicious) sur lequel il est possible de faire une recherche par quartier, par prix et par type de cuisine!

Par exemple, une recherche rapide des occurrences correspondant aux offres de cuisine française donne une dizaine de restaurants dans tout Toronto qui proposent des menus Winterlicious plus alléchants les uns que les autres.

Le restaurant français l’Auberge du Pommier en fait partie. Le restaurant de North York se décrit comme un établissement traditionnel moderne proposant une cuisine française traditionnelle influencée par l’innovation nord-américaine.

Au fourneau de l’établissement, on retrouve le chef Malcolm Campbell. Ce jeune Torontois a repris les rênes de la cuisine de l’Auberge du Pommier en janvier 2016, à son retour du continent européen.

« J’aime la haute cuisine, explique le chef. J’aime la préparation méticuleuse qu’elle implique, la beauté. Pour moi c’est un challenge. Je veux que les gens repartent en pensant à ce qu’ils ont mangé, en se disant : mais comment ont-ils fait ça ? »

Le chef s’est, dès ses débuts, tourné vers la cuisine française, symbole ultime du raffinement pour le Nord-Américain qui l’entend comme une cuisine née de siècles d’expérience.

Pour Winterlicious, il présente un menu qui porte l’identité de l’Auberge du Pommier avec notamment la découverte de ses fameuses terrines de lapin et de porc au gingembre ou encore sa truite arc-en-ciel.

« Winterlicious, c’est l’opportunité pour nous de montrer notre cuisine à des gens qui ne viendraient pas habituellement », explique Malcolm Campbell.

À noter également les évènements culinaires qui ont lieu à travers la ville tels que Eléments de Soul – 150 ans d’influence caribéenne au restaurant FUSE (27 et 28 janvier) ou encore Célébration de 150 ans de cuisine canadienne à Casa Loma (28 et 29 janvier et 4 et 5 février).