Les araignées vivent partout dans le monde ou presque. Cet été, elles envahissent le Musée royal de l’Ontario (ROM) dans une étonnante exposition qui trace l’évolution de ces remarquables bêtes qui existent depuis plus de 300 millions d’années.

Réunissant les plus récentes découvertes scientifiques, des expériences interactives et de réalité augmentée, ainsi que plus de 200 spécimens, vivants et naturalisés, Les araignées, peur et fascination sera présentée en première nord-américaine le 16 juin prochain au ROM.

Plus anciennes que les dinosaures, les araignées chassent, fouissent et tissent. Venez découvrir les mystères de cet animal qui est l’un des plus répandus sur la planète. Cette exposition, montée par l’Australian Museum et assurée par Flying Fish pour sa tournée internationale, mêle expériences virtuelles et réelles afin de révéler l’extraordinaire diversité des araignées. Elle offre aussi aux visiteurs la possibilité unique d’observer des centaines de spécimens d’araignées et d’arachnides, dont certains sont vivants : des mygales et des scorpions jusqu’aux mille-pattes, en passant par les veuves noires d’Australie, sans oublier la tristement célèbre veuve noire de l’Ouest.

Les plus récentes découvertes en matière d’arachnologie et de venin, racontées par des activités interactives, des projections et la réalité augmentée, montreront comment le venin, la soie, le mouvement, la vue et les vibrations ont permis aux araignées de survivre et de se diversifier. Des scientifiques expliquent comment les araignées utilisent l’électricité statique pour « voler » et font le point sur la recherche qui cherche à produire de la soie d’araignée artificielle pour la chirurgie cardiaque. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir une grotte d’araignées virtuelle et une toile en forme de dôme tissée par une orbitèle, et d’assister à des démonstrations, y compris celles effectuées par des entomologistes dans un laboratoire d’extraction du venin.

Le ROM a ajouté une section consacrée aux araignées d’Amérique du Nord et à l’araignée comme motif artistique et symbole culturel. Cette section réunit des artéfacts et textiles anciens ornés d’araignées et aborde le rôle de ces animaux dans l’art, la culture et la mythologie des peuples autochtones.

« Préparez-vous à voir les araignées sous un jour nouveau, affirme Josh Basseches, directeur général du ROM. L’exposition Les araignées, peur et fascination explore l’univers de l’un des animaux les plus répandus et les plus méconnus de la planète. S’appuyant sur les plus récentes découvertes en arachnologie et le savoir des scientifiques du ROM, cette exposition fascinante enrichit notre compréhension du rôle essentiel que jouent les araignées dans notre écosystème ainsi que leur signification culturelle à travers les âges. »

Les araignées, peur et fascination sera présentée du 16 juin 2018 au 6 janvier 2019. Des frais s’ajoutent au prix d’entrée au Musée. L’entrée est gratuite pour les membres du ROM. Outre l’accès illimité au Musée, les membres bénéficient de nombreux avantages et privilèges. Pour en savoir plus sur l’exposition et la programmation, visitez régulièrement le site web du musée.

SOURCE : Musée royal de l’Ontario