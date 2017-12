Le 1er décembre est la Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA. À cette occasion, le Centre francophone, Action Positive VIH/SIDA, Reflet Salvéo et d’autres organismes partenaires ont organisé une soirée rythmée par des témoignages et la diffusion du film 120 Battements par minute du réalisateur Robin Campillo. Ce film, grand prix au festival de Cannes 2017, l’une des sensations du TIFF 2017 et présélectionné dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère » aux Oscars raconte l’histoire des militants du mouvement AIDS Coalition to Unleash Power (ACT-UP) Paris dans les années 1990.

Cette soirée, c’était bien plus que la projection d’un film. Ce fut le moment de mentionner quelques chiffres très importants sur l’épidémie.

« J’aimerais vous rappeler à quel point le VIH/SIDA a marqué l’humanité et continue à avoir un impact énorme », a indiqué Gilles Marchildon, directeur général de Reflet Salvéo.

Les chiffres du Global Health Observatory sont éloquents : 36,7 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2016 dans le monde entier, dont 2,1 millions sont des enfants ayant moins de 15 ans. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, il y a 1,8 millions de personnes qui ont été infectées par le VIH, soit 5000 personnes par jour. De plus, 1 million de personnes sont mortes de maladies liées au SIDA en 2016, ce qui porte le total de décès liés à la maladie à 35 millions.

Il y a encore beaucoup de travail à faire, et ce, Gilles Marchildon en est conscient. « Ces chiffres nous rappellent que c’est vraiment une pandémie à l’échelle de la planète et même si on peut célébrer le fait qu’au Canada il y ait un accès aux médicaments qui sauvent des vies, on note que le travail n’est pas terminé. Dans notre pays, aux trois heures, il y a une personne qui sera devenue séropositive. C’est matière à réflexion. Comment se fait-il que cela se produise dans un pays relativement prospère comme le Canada? »

D’autres chiffres ont été donnés par M. Marchildon et ceux-là concernent la province. « En Ontario, deux ou trois personnes sont affectées chaque jour par le VIH », mentionne-t-il.

Il y a encore beaucoup de gens qui sont porteurs du virus et qui ne le savent pas. Il faut donc insister sur le fait d’aller se faire dépister une fois par an. La sensibilisation en Ontario, au Canada et partout dans le monde est donc de rigueur. La lutte contre le VIH/SIDA continue!