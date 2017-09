Le mardi 5 septembre marquait la rentrée scolaire pour des milliers de jeunes ontariens. Beaucoup d’enfants appréhendent ce moment de l’année car qui dit rentrée dit nouvelles classes. Un stress vite oublié pour certains, une fois entouré d’amis. Pour d’autres, c’est l’inconnue la plus totale car ils font leur rentrée dans de nouvelles écoles. Cette année, le Conseil scolaire Viamonde (CSV) a ouvert trois nouveaux établissements d’instruction : l’École secondaire Gaétan-Gervais à Oakville et deux écoles élémentaires, Le Flambeau à Mississauga et Micheline-Saint-Cyr dans l’ouest de Toronto.

Un petit groupe de représentants était présent à l’école Micheline-Saint-Cyr pour cette première rentrée. « C’est toujours très excitant d’ouvrir une école dans une nouvelle région », a indiqué Jean-François L’Heureux, président du CSV.

Martin Bertrand, directeur de l’éducation au CSV, ajoute que cette ouverture vient compléter le réseau d’écoles élémentaires dans l’ouest de la métropole. « C’est une région qu’on considérait un peu comme non desservie » confie-t-il.

Avec 85 enfants d’inscrits, l’établissement a dépassé les prévisions qui n’étaient que de 70 inscriptions. « Deux cents places sont encore disponibles. Si la tendance se maintient, on sait qu’on peut aller encore plus haut », se réjouit Martin Bertrand.

En plus du niveau secondaire, l’édifice abrite également une garderie avec de nouveaux locaux pour la petite enfance et avec une cour privée pour la maternelle/jardin. Beaucoup de travaux et de rénovations qui ont été réalisés au cours de l’été. « On n’a pas eu beaucoup de temps pour les faire, mais on a quand même réussi à ouvrir pour septembre », glisse le directeur de l’éducation. Même chose pour Le Flambeau à Mississauga où les travaux continuent malgré la rentrée de quelque 250 élèves.

Avec ces 51 écoles dans le Centre-Sud-Ouest ontarien et plus de 12 000 élèves, représentant une hausse de 5 %, Viamonde est le Conseil qui a connu la plus grande croissance d’effectifs depuis la création des conseils francophones, selon Martin Bertrand.

« On voit que les gens s’intéressent à l’éducation de langue française laïque. On est ravis d’offrir ce produit-là aux familles et aux élèves », conclut-il.

Une rentrée marquée donc par une hausse dans les effectifs et l’ouverture de nouveaux établissements, signe que la francophonie se porte bien en Ontario.

Photo : de gauche à droite : Jean-François L’Heureux, président du CSV, Mirela Lonian, la directrice de l’école Micheline-Saint-Cyr, et Martin Bertrand, directeur de l’éducation du CSV.