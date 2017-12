Le jeudi 30 novembre, le Conseil scolaire Viamonde a réitéré sa volonté de poursuivre l’élargissement de son réseau d’écoles avec des installations modernes qui répondent aux besoins des élèves.

Depuis sa création en janvier 1998, le Conseil a ouvert 28 écoles, toutes des bâtisses qui ont permis aux jeunes francophones du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario de poursuivre leurs études dans des milieux propices à l’apprentissage. Certaines sont de nouvelles constructions, mais plusieurs édifices ont fait l’objet de rénovations majeures qui en font maintenant de véritables écoles Viamonde.

Comme le souligne le président du Conseil, Jean-François L’Heureux, il n’est pas question que cela change : « Au fil des années, Viamonde a toujours proposé des écoles qui permettent aux élèves de se développer dans un environnement sain et sécuritaire en plus de répondre à leurs aspirations. Grâce à la créativité et au savoir-faire de nos experts en immobilisations, nos écoles accueillent des jeunes dans des locaux adaptés à leurs besoins et leur milieu de vie ».

Le Conseil, qui compte 51 écoles, se prépare à l’ouverture de sa première école élémentaire à Bowmanville en septembre 2018 et une 11e école élémentaire sur la rue Appian dans le quartier Bayview Nord à Toronto au cours des prochaines années. Viamonde pourrait d’ailleurs annoncer sous peu une solution temporaire qui permettrait aux élèves de ce secteur d’avoir accès à une école laïque de langue française dans un avenir prochain.

Dans le cas de Bowmanville, des travaux de rénovation seront lancés au cours des prochains mois afin de transformer l’Ontario Street Public School achetée du Kawartha Pine Ridge District School Board en une école Viamonde, dans laquelle les élèves seront fiers d’étudier en français.

C’est dans cet esprit d’offrir des écoles laïques de langue française répondant aux exigences élevées du Conseil, que les experts en immobilisation de Viamonde ont envisagé le réaménagement de l’ancienne Greenwood Secondary School appartenant au TDSB ce qui permettrait d’y ouvrir une école secondaire Viamonde. École urbaine située sur la rue Mountjoy dans l’est de Toronto, ce projet viendrait répondre à la demande grandissante des parents qui souhaitent que leurs enfants poursuivent leurs études en français jusqu’en 12e année dans une institution près de leur domicile.

L’école de la rue Mountjoy a accueilli, de sa construction en 1971 jusqu’en juin dernier, des milliers d’élèves anglophones qui y ont poursuivi leurs études avec succès. Viamonde pourrait à son tour y enseigner mais à certaines conditions comme l’explique M. L’Heureux : « Ouvrir une école secondaire dans l’est de Toronto est une priorité pour nous. Cette école devra offrir des lieux stimulants pour les élèves et pour se faire nous aurons besoin de compter sur l’appui financier du gouvernement afin de transformer de fond en comble l’école. Sans cet investissement, nous ne pourrons espérer offrir dans l’enceinte du Greenwood Secondary School une école Viamonde parce qu’elle ne correspondra pas à nos critères de qualité. »

Le Conseil scolaire Viamonde entend poursuivre les pourparlers avec le ministère de l’Éducation et la Ville de Toronto afin de valider la faisabilité du projet qui pourrait voir sa réalisation complète dans un horizon de trois ans.

Source : Conseil scolaire Viamonde