Faire coïncider 20 ans de fondation de Viamonde avec l’inauguration d’une école est un symbole fort. Si l’histoire a son importance, l’avenir en a au moins autant aux yeux du conseil scolaire.

Le vendredi 25 mai a marqué à Oakville à la fois la fin des célébrations de l’anniversaire du conseil créé en 1968 et l’inauguration de l’École secondaire Gaétan Gervais.

Après cinq ans de cohabitation avec l’École élémentaire du Chêne, élèves et personnels ont emménagé en 2016 dans l’édifice actuel de la rue McCraney Est.

La directrice Josée Landriault était fière de partager cet événement avec tous ceux qui ont contribué à la réussite du changement de locaux. « C’est à la fois un grand privilège et un défi, a-t-elle confié : celui d’offrir une éducation en français dans une école qui porte un nom à la hauteur de nos ambitions. »

S’il n’était pas présent en raison de la maladie, Gaétan Gervais n’a rien raté de la cérémonie retransmise en direct sur les réseaux sociaux. « Il est très honoré qu’une école porte son nom, a déclaré sa sœur Joanne Gervais, directrice générale de l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) du Grand Sudbury. Pour lui qui a enseigné l’histoire pendant 45 ans et s’est battu pour l’éducation de langue française dans la province, l’école est le fondement de tout, le lieu où se transmettent le savoir et notre histoire commune. »

Devant le drapeau franco-ontarien original imaginé par Gaétan Gervais et Michel Dupuis, Joanne Gervais a décrit un homme généreux, évitant les protocoles et plaçant la famille au cœur de ses priorités. Elle s’est vu remettre deux plaques commémoratives arborant le portrait de son frère et une photo de tous les élèves et membres du personnel.

Robert Hogue, président du conseil d’école et parent impliqué dans le projet de création d’une première école secondaire francophone laïque à Oakville, a ensuite évoqué son expérience et le rôle important des parents dans le processus d’ouverture d’une nouvelle école.

« Nous inaugurons aujourd’hui ce nouvel édifice parce que des gens ont travaillé sans relâche à sa réalisation, a abondé Jean-François L’Heureux, président du Conseil scolaire Viamonde. La ténacité des élèves et des parents, qui ont cru au projet du début à la fin, a permis à ce rêve de prendre forme. Vous avez toutes les raisons d’en être fiers et de le célébrer aujourd’hui. »

Avant que le rappeur Jacobus ne prenne possession de la scène, accompagné de la mascotte et de DJ UNPIER, les membres des diverses écoles du conseil scolaire ont mis bout à bout des chaînes assemblées dans leurs classes. Tout au long des festivités entourant son 20e anniversaire, le conseil scolaire a en effet représenté sa croissance par un assemblage de maillons. Assemblées pour devenir des chaîne d’école, les 14 000 maillons se sont transformés en une seule grande chaîne qui sera dorénavant exposée au siège social de Viamonde, symbolisant la force de l’union et de la diversité au sein du réseau d’écoles laïques.

Photo (couverture): Pierre Girouard, Joanne Gervais et Jean-François l’Heureux coupent le ruban inaugural.