Le festival URNANI_T battait son plein du 17 au 19 mai à la place Nathan Phillips devant l’hôtel de ville de Toronto.

Ce festival de culture urbaine a été créé par Sensation Mode. Ce groupe montréalais propose des expériences autour du « lifestyle » en extérieur depuis une vingtaine d’années partout dans le monde – notamment à Los Angeles, Tokyo, New York, Paris – et à Montréal avec le Festival Mode et Design.

« Il y a vraiment en ce moment un mouvement dans le monde qui est celui des cultures urbaines. Avec les réseaux sociaux, les gens s’approprient l’art et l’expriment à leur façon. Nous voulions bâtir autour de ça », a indiqué Jean-François Daviau, président du Groupe Sensation Mode. Le groupe a donc voulu imaginer un événement spécialement pour la Ville reine. De là est né le festival URBANI_T, qui vient du mot latin urbanitas, « qui veut dire l’élégance qui fleurit dans les grands centres urbains », ajoute M. Daviau.

Rome ne s’est pas construite en un jour et URBANI_T non plus. Il a fallu deux ans de préparations, en plus de convaincre des investisseurs tels que la Ville de Toronto, Tourisme Montréal, Tourisme Toronto, le gouvernement du Québec et les multiples commanditaires de ce concept.

« C’est vraiment une collaboration Montréal – Toronto qu’on a réussi à faire naître pour faire valoir les talents locaux par le biais de ce concept d’urbanité », a souligné M. Daviau.

URBANI_T a donc été conçu en pensant à Toronto. Unique en son genre, ce festival en plein air est consacré à la mode, à l’art urbain, à la musique et au design. Bien qu’il s’adresse aux millénaux, il est ouvert à tous et toutes les activités proposées sont gratuites.

« C’est une occasion de créer une plateforme d’échange canadienne de contenus, d’amener des créateurs de Montréal et de Vancouver à Toronto afin que ça devienne un hub créatif pour les industries. C’est nous qui avons créé la programmation », a confié M. Daviau.

Pour son lancement le 17 mai, le Groupe Sensation Mode a mis les petits plats dans les grands. Une scène avait été installée sur le bassin d’eau devant l’hôtel de ville, en face du signe Toronto, pour les défilés de mode. Les curieux se pressent pour découvrir ce qui se trame à la place Nathan Phillips.

Vers 19 h, place au premier défilé! Le public assis sur deux rangées de sièges installés pour l’occasion prend des photos et admire les créations de SIMONS. Le deuxième défilé débute 45 minutes plus tard avec encore plus de monde. Les gens sont assis sur les lettres géantes du mot « Toronto » pour assister au spectacle. Le défilé PLAYGROUND, une création du groupe Sensation mode clôture cette soirée.

L’idée de présenter un défilé de mode sur ce bassin d’eau est géniale : le coucher de soleil, l’ancien hôtel de ville en arrière-plan, l’emblématique « Toronto », tous les ingrédients étaient réunis pour impressionner le public. Certains invités travaillant dans le monde de la mode à Toronto ont même indiqué qu’ils étaient un peu jaloux que des Québécois aient pensé à cette idée avant eux.

Une quarantaine de boutiques éphémères ont pris possession du site. « Ce festival est une première incursion pour nous à Toronto. On souhaite que ça devienne un événement majeur pour les 20 prochaines années. On est là pour bâtir avec les gens d’ici », a conclu le président de Sensation Mode.