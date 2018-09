Avec la « Soirée blanche – Saint-Tropez », ApéroChic prouve encore une fois que le chic et la classe à la française fonctionnent à merveille à Toronto.

L’événement, qui a lieu au Cabana Pool Bar près de Cherry Beach face au lac Ontario, donne le ton tout de suite. L’endroit a sans conteste vraiment tout pour plaire.

« Cabana est l’un des plus beaux lieux de la Ville reine. Il y a de la magie entre le lac et la piscine. Parfois, j’ai l’impression que je suis sur la Côte d’Azur avec les cabanas blancs, le soleil qui se reflète sur l’eau, les petites vagues, les bateaux qui passent. On a l’impression d’être au bord de mer », confie Peggy Harvey, fondatrice d’ApéroChic.

Les invités vêtus de blanc, un verre de vin à la main, discutent au bord de la piscine en petits groupes tandis que d’autres se font prendre en photo devant le mur « Cabana pool », un grand sourire aux lèvres.

Faisant face au lac et à la tour CN, quatre personnes admirent la vue renversante du bar et le soleil couchant. Juste à côté, assis sur des canapés, trois amis bavardent de vive voix. Il est clair que le petit monde passe une bonne soirée.

La Soirée blanche – Saint-Tropez n’est pas une nouveauté. Le concept a été créé par Eddie Barclay, compositeur, producteur de musique, dandy et jet-setter français à Saint-Tropez, dans le sud-est de la France dans les années 1970.

« Eddie Barclay a lancé cette mode. Le blanc fait toujours très chic et finalement la décoration de l’évènement, ce sont les personnes qui y participent. Cela crée une ambiance très particulière », souligne Mme Harvey.

Aujourd’hui, ce type de soirées est prisé partout dans le monde entier. Ce n’est donc pas étonnant que Peggy Harvey voulût lancer ce concept depuis longtemps. Elle fut d’ailleurs la première à introduire « les soirées blanches » dans la capitale ontarienne. « À l’époque, il n’y avait aucune soirée blanche ici. On a fait notre première soirée et ça a super bien marché. On a vraiment été les pionnières », confie-t-elle.

Avec près de 1000 personnes à Cabana Pool Bar le 23 août dernier, il est certain que la soirée blanche – Saint-Tropez reviendra en 2019!

D’ici là, le prochain rendez-vous d’ApéroChic sera pendant le Festival international du film de Toronto, le 13 septembre, au Ritz Carlton alors que 300 privilégiés pourront en profiter.