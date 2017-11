Pour une deuxième année consécutive, La Maison d’hébergement pour femmes francophones a organisé un cocktail-bénéfice le vendredi 24 novembre au profit des enfants ainsi que leurs mères exposées à la violence familiale.

C’est au restaurant Hot House qu’une centaine de convives se sont réunis pour une soirée « exceptionnelle ». Pour l’occasion, les invités se sont pris en photos devant le panneau de La Maison et ont profité du buffet et de la musique.

Jeanne François Mouè, directrice générale de La Maison, a rappelé les enjeux qui encadrent cette soirée. « Il est important de prendre conscience que toutes les composantes de nos sociétés sont concernées par la violence faite aux femmes sans distinction d’âge et de niveau de vie, de niveau d’études, de catégorie socioprofessionnelle, etc. Un des principaux défis auquel nous sommes confrontés au quotidien est que la violence est difficile à éradiquer. Elle est souvent cachée et peu visible », a indiqué Mme Mouè.

Elle a continué en parlant des enfants qui y sont exposés, qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale et de développement et qui doivent donc être pris en charge. Tout l’argent de cette soirée de bienfaisance ira au financement de la deuxième cohorte d’Enfants témoins, un programme qui a fait ses preuves.

Avant le repas, une vidéo avec des témoignages de femmes et d’enfants qui ont profité du service a été diffusée. L’une d’elles confie : « J’ai vraiment adoré le programme Enfants témoins. J’ai appris à m’écouter et à savoir écouter les enfants. Je sais maintenant comment réagir face à certains comportements que mes enfants adoptent par rapport aux changements. »

Pour cette soirée, La Maison avait préparé une programmation artistique avec notamment une élève, Ariana Chapman, qui a chanté quelques succès en français et a envoûté le public avec sa voix,, le duo musical formé d’Allyson Morris et Éric Saint-Laurent et une troupe de danse orientale.

Photo : Jeanne Françoise Mouè, Housseyn Belaiouer, Michelle Dubé et Serge Paul