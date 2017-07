Apéro Chic, c’est une soirée organisée par deux Françaises, Peggy et Estelle Saint-Martin, installées à Toronto depuis de nombreuses années.

Un concept original de soirées chic à la parisienne attirant anglophones et francophones avec, chaque mois, un thème et un lieu différents.

Ce mois-ci, le champagne était à l’honneur. Et pour cet événement, les organisatrices avaient une invitée spéciale, Liz Palmer, auteure d’un « guide incontournable » sur le champagne.

C’est par passion que Liz Palmer se lance dans les vins et spiritueux. Cette aventure a commencé il y a huit ans lorsqu’elle a pris sa première classe sur le métier de sommelier. Ce cours fut une révélation pour elle.

En rendant visite à son fils qui habitait en France à l’époque, elle se passionne pour le champagne et fait de nombreuses visites qui l’inspirent à écrire un guide sur la Champagne.

Dans ce livre, The ultimate guide to Champagne, les lecteurs trouveront des informations sur la Champagne : comment explorer la région, comment associer le champagne à la gastronomie, un glossaire, des anecdotes historiques, des lieux phares et où se procurer du champagne.

L’auteure, toujours très souriante et enjouée pendant l’entrevue, a même révélé quelques secrets méconnus sur le champagne. Saviez-vous que ce vin est bon pour le cœur? Avec modération bien sûr. Deux verres de champagne par jour seraient donc bénéfiques à long terme, d’après Liz Palmer.

Et qui dit champagne, dit souvent luxe. Pour la dame chevalier de l’Ordre des coteaux de champagne, le champagne ne devrait pas être bu que pour les grandes occasions mais tous les jours ou régulièrement.

Une passion qu’elle a réussi à transformer en entreprise. Elle ne s’arrête pas là et a dévoilé quelques-uns de ses projets. En septembre, les Torontois pourront participer à un atelier sur le champagne et des visites semi-luxueuses seront organisées en France.

Au cours de la soirée, les invités ont savouré un verre de champagne et ont assisté au sabrage du champagne.

Petit moment agréable pour tous les adeptes de ce vin français!