« Le constat est alarmant », souligne Me Boileau, commissaire aux services en français de l’Ontario, lors de la présentation de son 11e rapport annuel. Il ajoute : « Il faut se préparer à un scénario où il faudra s’attaquer à un sérieux retard à rattraper, entre autres sur le plan de l’immigration francophone et du vieillissement de la population ». L’heure est donc venue de tirer la sonnette d’alarme et le commissaire « appelle le gouvernement à l’action ». Si rien n’est fait dans les années à venir, le français risque de très fortement baisser dans la province.

Pour Me Boileau, l’abolition du ministère des Affaires francophones est un recul certain et il espère que la ministre déléguée aura les ressources nécessaires pour faire son travail auprès de la population de langue française. Le commissaire Boileau a déjà rencontré et parlé à la ministre déléguée aux Affaires francophones, Mme Caroline Mulroney, et il compte s’entretenir avec elle sur une base régulière.

Il faut aussi savoir qu’en 2028, malgré l’accroissement du nombre de francophones en Ontario, leur proportion dans la population va baisser et atteindre 3,9 % ou 4 % alors qu’elle était à 4,7 % en 2016. Les immigrants de langue française, quant à eux, vont augmenter et formeront entre 22 % et 26 % de la population francophone.

Dans son rapport de plus de 110 pages intitulé Se projeter, se préparer, couvrant la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, le commissaire fait 14 recommandations. Ce rapport est résolument tourné vers l’avenir et « projette la population francophone dans 10 ans, envisage les enjeux des communautés francophones » indique Me Boileau.

Il recommande notamment au gouvernement ontarien de se « doter d’un plan d’action sur le développement des communautés francophones et la promotion du français en Ontario ».

Autre recommandation prônée par le commissaire Boileau: que la ministre déléguée aux Affaires francophones mette en place « une stratégie globale de ressources humaines pour les services en français, pour le bénéfice des francophones de l’Ontario ».

Une bonne nouvelle réside dans la mise en place par l’équipe du Commissariat, en 2017-2018, du Portail Client qui permet aux francophones de suivre et vérifier leur plainte en ligne.

Me Boileau invite tous les francophones à participer au symposium Se projeter, se préparer le 26 novembre prochain à Toronto.