Le Festival International du Film de Toronto (Toronto International Film Festival – TIFF) a dévoilé sa programmation complète pour son édition 2018 et autant dire que les francophones sont encore une fois servis cette année. Des films québécois aux films français toujours très nombreux au TIFF en passant par les coproductions européennes, la sélection est éclectique et il y en a vraiment pour tous les goûts.

Parlons notamment du long métrage Les salopes, un film de Renée Beaulieu, réalisatrice québécoise, qui traite de la sexualité assumée de la femme.

Xavier Dolan foulera lui aussi le tapis rouge torontois. Ses débuts en anglais sont très attendus par le public. The Death and Life of John F Donovan sera présenté en première mondiale.

Denys Arcand et Sébastien Pilote ont été quant à eux sélectionnés dans la catégorie « films canadiens » pour leurs longs métrages respectifs: La chute de l’empire américain et La disparition des lucioles.

Dans les films venus de l’Hexagone, citons Everybody knows d’Asghar Farhadi. Claire Denis, quant à elle, est l’une des 13 femmes cinéastes et a été sélectionnée avec High Life. Présente l’année dernière avec Plonger, Mélanie Laurent, la comédienne, scénariste et réalisatrice française, revient cette année avec Galveston, un film qu’elle a tourné aux États-Unis. Olivier Assayas fait également parti de la programmation avec Non-Fiction dans la sélection « Special presentation ».

Du côté hollywoodien, les stars ne manquent pas à l’appelle. Damien Chazelle, oscarisé pour La la land, revient avec First Man. Beautiful Boy de Felix van Groeningen, avec Timothée Chalamet, acteur franco-américain présent l’année dernière pour Call me by your name, aura sa première mondiale à Toronto. Autre célébrité sélectionnée, l’acteur Bradley Cooper, qui est passé de l’autre côté de la caméra, sera au TIFF avec A Star is Born.

Il faudra aussi compter sur des grosses pointures comme Alfonso Cuarón (Roma), Steve McQueen (Widows), Jacques Audiard (The Sisters Brothers) et Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk) pour ne citer qu’eux.

À noter que le directeur général, Piers Handling, prend sa retraite après 36 années de bons et loyaux services et passera les commandes à Cameron Bayley, actuel directeur artistique du festival.

La 43e édition du TIFF est alléchante et va sans conteste déplacer les foules et en émouvoir plus d’un. Rendez-vous du 6 au 16 septembre!

PHOTO: Piers Handling, directeur général du TIFF lors de la conférence de presse