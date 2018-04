La galerie 44, qui se consacre aux arts photographique et vidéo, présente jusqu’au 28 avril une exposition intitulée Communicating Vessels. Annie MacDonell et Maïder Fortuné, deux artistes visuelles, y explorent les réalités sociales et psychologiques pouvant être décrites par l’expression « vases communicants ».

Ces mots réfèrent à ce qui s’apparente symboliquement aux mouvements des liquides qui, de par leurs propriétés et la loi de la gravité, se transvident d’un contenant à un autre en conservant leur propension à se mouler sur leur environnement. Le sens figuré de « vases communicants » fait référence à une relation, un lien quelconque entre deux entités (personnes, institutions, mouvements populaires, etc.) et ce qui se transfère de l’un à l’autre (émotions, argents, appuis, etc.).

Ce concept a inspiré plusieurs artistes au fil du temps. Il faut dire que ses ramifications sont innombrables. Certains y ont vu l’illustration d’une perméabilité entre l’individu et son milieu qui s’influencent ainsi mutuellement. D’autres, par son biais, ont exploré les liens entre l’inconscient et le conscient. Enfin, quelques-uns ont vu dans l’idée de « vases communicants » une façon d’expliquer la projection inconsciente de soi des masses dans certains leaders et qui fait de ces derniers des médiateurs entre leurs subalternes et le reste du monde.

C’est à cet éventail d’extrapolations que réfère l’installation vidéo et photo de Maïder Fortuné et Annie MacDonell qui reprennent d’ailleurs à leur compte certaines oeuvres conceptuelles de d’autres artistes se basant sur l’idée de « vases communicants ». Par l’entremise d’un récit, les deux femmes illustrent à leur tour ce concept. Leur film met en scène une étudiante en art et sa professeure. L’étudiante se distingue par sa singularité et sa candide honnêteté et exerce une fascination sur la professeure qui devient son mentor. Leurs confidences et les projets artistiques qu’elles mettent sur pied servent de toile de fond pour lier les différentes représentations développées par elles ou par d’autres autour de la thématique.

Un des exemples les plus probants réside dans cette séquence vidéo où l’on voit les deux femmes de dos, torses nus, chacune ayant un crayon feutre à la main. L’une dessine dans le dos de sa camarade tandis que cette dernière dessine simultanément, sur un mur blanc, ce qui est tracé sur elle, comme si les mouvements spontanés du crayon se communiquaient d’une main à l’autre. Les deux artistes deviennent ainsi les « vases communicants » d’une impulsion créatrice. Il s’agit d’un hommage, avec une touche féministe, d’un vidéo de l’artiste conceptuel Dennis Oppenheim intitulé 2-Stage Transfer Drawing dans lequel il se livre au même exercice avec ses enfants.

Le sujet est pointu et les moyens de l’exprimer le sont encore plus, mais l’exposition permet d’initier une réflexion sur ce qui lie chacun à ce qui lui est extérieur.

PHOTO (Courtoisie des artistes) : Annie MacDonell + Maïder Fortuné, Communicating Vessels, HD Video, 2018