La directrice de la galerie d’art contemporain Power Plant, Gaëtane Verna, a reçu les insignes de Chevalier des Arts et des Lettres le 25 janvier en présence de dizaines de proches et de collègues. L’ambassadrice de France au Canada, Kareen Rispal, lui a remis la décoration dans le cadre d’une cérémonie conviviale. « Francophone et francophile, Mme Verna a développé des partenariats avec des institutions françaises importantes et elle a programmé et produit les expositions de nombreux artistes français », a souligné l’ambassadrice. Depuis qu’elle est devenue directrice de la galerie en 2012, Gaëtane Verna a également contribué au développement de nouveaux programmes d’éducation et de conservation. Avant d’accéder à ses présentes fonctions, elle a été directrice générale et conservatrice en chef du Musée d’art de Joliette (2006-2012) et conservatrice à la Galerie Foreman de l’Université Bishop à Sherbrooke (1998-2006).

PHOTO : Gaëtane Verna (à gauche) et Kareen Rispal