Devant les représentants de la communauté francophone rassemblés lors de l’assemblée générale annuelle de Reflet Salvéo, Thomas Chanzy de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) a remis une plaque commémorative à Marlène Thélusma-Rémy, présidente sortante de Reflet Salvéo.

Par cette célébration symbolique, les deux organismes scellaient leur collaboration. En effet, la FTO accordait récemment une subvention à l’organisme engagé pour les services en français dans le domaine de la santé.

Une première pour Reflet Salvéo qui reçoit un financement autre que celui du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et assure ainsi un peu plus son indépendance en diversifiant ses sources de financement.

La subvention devrait contribuer à la création d’un centre communautaire pour personnes aînées dans Peel-Halton grâce à la tenue d’une étude de faisabilité. Après plusieurs consultations communautaires, le projet semble être sur un bon chemin, un rapport de mi-projet ayant déjà été présenté aux partenaires.

Laurence Stenvot