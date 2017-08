Le premier caucus des maires francophones et francophiles organisé par l’Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO), qui s’est tenu en parallèle du congrès de l’AMO, a eu lieu à l’hôtel de ville d’Ottawa, le 15 août dernier et a connu un vif succès.

Le caucus visait à arrimer le rôle du Bureau de la ministre des Affaires francophones de l’Ontario à la réalité municipale afin de favoriser le développement territorial de nos municipalités.

En effet, c’était une première pour l’AFMO d’organiser le caucus et de profiter de la présence des maires et des représentants des municipalités de l’Ontario au congrès annuel de l’Association of Municipalities of Ontario (AMO) pour les inviter à une rencontre d’échanges et de partage sur des sujets qui tiennent à coeur la francophonie.

Le caucus reposait sur trois sujets, dont le rôle du ministère des Affaires francophones et l’impact sur le développement territorial municipal, l’obligation des municipalités de réduire leur consommation d’énergie, ainsi que la loi 68 : changement au niveau des élections et l’impact sur les municipalités. Le caucus a quand même touché plusieurs autres sphères telles que la santé, l’immigration, l’emploi, l’éducation et la justice; ce qui va permettre au Ministère de prioriser les idées des maires francophones et francophiles de la province, pour mieux les accommoder dans leurs projets.

C’est en présence de la ministre Lalonde que le caucus a permis aux maires, aux conseillers et aux ministres d’entretenir un dialogue spécial avec le ministère des Affaires francophones dans la recherche de solutions pouvant aider au maintien et encourager le développement de la francophonie en Ontario en soutenant diverses sphères d’activités des municipalités.

Le caucus des maires francophones et francophiles a servi de plateforme d’échanges avec les représentants du ministère des Affaires francophones en vue de mieux faire connaître les réalités de chacun au niveau municipal en déterminant les besoins et en partageant le savoir municipal par sa francophonie afin de mieux outiller les municipalités ontariennes à développer leur territoire par la francophonie.

La ministre Lalonde a d’ailleurs profité de l’occasion pour annoncer que les Franco-Ontariens pourront bientôt profiter d’une enveloppe budgétaire de trois millions de dollars étalés sur trois ans. Ce fonds communautaire aidera les municipalités et les organismes communautaires francophones à faire rayonner la francophonie à travers divers projets et initiatives. La ministre a également souligné que tous les détails de ce programme seront communiqués cet automne.

