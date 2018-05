Le 6 mai dernier, le Cercle de l’amitié de Mississauga faisait la transition entre deux éditions du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Ainsi, les participants, dont la plupart connaissaient les activités précédentes pour y avoir assisté, ont pu se remémorer de bons souvenirs lorsque le cahier Passeport du monde francophone leur a été distribué.

En effet, au cours des derniers mois, c’est sur le thème des cultures des quatre coins de la planète que les rencontres étaient organisées. Les divertissements les plus originaux, les présentations les plus captivantes et les spectacles les plus colorés se sont succédé et un livre de 40 pages récapitulant cette programmation aux accents internationaux a été produit. Ce n’est pas la première fois que le Cercle de l’amitié prend l’initiative de remettre aux ainés un cahier similaire pour conclure une programmation de Nouveaux Horizons et cela est chaque fois très apprécié.

La rencontre de mai avait également pour but d’entamer une nouvelle thématique : les fêtes et moments forts de l’année. C’est avec l’arrivée du printemps pour fil conducteur que se sont déroulées les activités dont la première fut une présentation de Devisha Ramnauth sur le Festival des tulipes d’Ottawa qui se déroulera du 11 au 21 mai.

Avec pour arrière-plan visuel des photos de ce que les visiteurs verront bientôt dans la capitale, la fidèle collaboratrice du Cercle de l’amitié a décrit les origines de ce festival, qui trouve sa source dans l’aide que le Canada a apporté aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis, cet État européen remet chaque année des milliers de bulbes de tulipe à la ville d’Ottawa pour symboliser sa reconnaissance. Ceux-ci sont ensuite plantés dans des parcs et des plates-bandes près des lieux touristiques pour en rehausser l’esthétisme.

Poursuivant dans la même veine, Stéphanie Poirier a animé un atelier sur la décoration de pot de fleurs. Dans le cas présent, c’était des pots en vitre qui étaient utilisés et qui se prêtaient mieux aux fleurs coupées ou artificielles. Des fleurs avaient d’ailleurs été amenées pour être mises en pot une fois ceux-ci décorés. Les aînés se sont donc appliqués, avec de la peinture, des rubans, des plumes, des brillants, etc., à personnaliser les contenants mis à leur disposition.

Comme toutes les rencontres du programme Nouveaux Horizons, celle-ci était accompagnée d’un bon repas et les petits des garderies du Cercle de l’amitié ont également contribué à son succès en confectionnant les décorations qui se trouvaient sur les tables.

PHOTO: Le dîner, un incontournable des rencontres de Nouveaux Horizons