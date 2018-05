Dans le cadre de son assemblée générale tenue le 23 avril à Aurora, le conseil d’administration (CA) de l’Association des francophones de la région de York (AFRY) a présenté son bilan annuel. Au programme de cette rencontre : rapports de la présidence et de la direction générale ainsi que l’élection de trois nouveaux administrateurs.

D’entrée de jeu, le président de l’organisme, Alain Beaudoin, a remercié les membres pour leur présence et leur soutien, notamment Daniel Niesing pour son leadership dans le dossier de la mise en œuvre des services en français dans la municipalité de Markham prévue en juillet prochain.

Le président a aussi souligné le travail acharné de la directrice générale, Nadia Martins, sur la mise en place d’une structure administrative qui permettra à l’AFRY de faire face aux enjeux qui se présenteront dans l’avenir.

Finalement, M. Beaudoin a remercié chaleureusement Stéphane Gagné, qui termine son mandat au sein du CA, pour avoir « fait bénéficier l’équipe de son grand talent de rassembleur à des moments importants ».

Pour sa part, Mme Martins a qualifié 2017 d’année de construction pour l’AFRY. « En bâtissant sur les succès du passé, l’équipe s’est affairée à offrir des programmes et services exceptionnels qui répondent aux besoins des clients et des membres de la communauté, note-t-elle dans son rapport. Nous avons aussi bâti nos réseaux et consolidé nos outils technologiques. Le virage le plus marquant étant le transfert de nos systèmes financiers sur le logiciel Sage-50. Ce nouvel outil nous permet d’assurer une gestion financière saine avec des prévisions réalistes, ce qui nous prépare pour la réussite et la croissance. »

Parmi les autres changements, il y a eu consolidation des procédures internes pour rendre l’expérience des clients le plus agréable possible, et le nouveau numéro de téléphone central pour joindre un membre de l’équipe en tout temps.

L’administration travaillera sur un nouveau plan stratégique.

Une garderie et un camp d’été additionnel devraient s’ajouter à l’offre de services actuels de l’organisme au cours de la prochaine année.

La période d’élection a permis aux trois nouveaux membres du CA de se présenter à l’auditoire. Il s’agit de Thomas Dusaussoy, nouvellement arrivé dans la région, Cynthia Fraser dont les enfants fréquentent les écoles françaises de la région, et Karine Barrass, animatrice culturelle au Conseil scolaire Viamonde. La prochaine activité culturelle de l’AFRY sera la Saint-Jean en juin prochain. Tous les détails seront affichés bientôt sur le site afry.ca.

PHOTO: Le conseil d’administration de l’AFRY. De gauche à droite : (devant) Daniel Niesing et Stéphane Gagné; (derrière) Thomas Dusaussoy, Karine Barrass, Nathalie Pelletier, Alain Beaudoin, Suzanne Théroux, Cynthia Fraser et Rémi Nolet.