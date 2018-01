Le gouvernement a annoncé aujourd’hui la création d’une nouvelle école secondaire de langue française d’une capacité de 500 élèves dans l’Est de Toronto. 16 millions $ seront octroyés au Conseil scolaire Viamonde pour réaliser l’opération.

« C’est une excellente nouvelle, cela faisait plusieurs années qu’on voulait une école pour répondre la demande et on voit enfin le bout du tunnel, estime Jean-François L’Heureux. Le président du Conseil scolaire Viamonde espère mettre en œuvre le plan d’affaires présenté en novembre dernier à la communauté : l’achat et la rénovation de l’école Greenwood – délaissée par le Conseil scolaire public anglophone de Toronto – située entre East York et Les Beaches, à proximité de l’avenue Danforth.

« C’est un bon début, confie Lianne Doucet, parent d’élèves et membre de la coalition pour école secondaire de quartier (PESQ). En débloquant des fonds, le gouvernement reconnaît un besoin dans la communauté. On attend tout de même de voir si cette école offrira des services comparables aux établissements anglophones du secteur. C’est notre priorité. »

Pétitions, lettres au ministère de l’Éducation, recours en justice… Depuis 2007, de nombreux parents d’élèves de l’Est torontois se mobilisent comme elle pour que leurs enfants puissent poursuivre leurs études secondaires en français dans cette partie de la ville, dans une école équivalente aux autres. Le projet Greenwood les laisse néanmoins dubitatifs, au point de ne pas retirer le recours auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario déposé au printemps dernier.

« Viamonde à l’opportunité d’offrir à la communauté ce dont elle a besoin pour freiner l’assimilation mais si le fond va au projet Greenwood, il reste du travail à faire car il ne prévoit à notre connaissance ni auditorium, ni pelouse, ni cafétéria. Nous avons fait plusieurs propositions pour d’autres emplacements et nous restons ouverts à la discussion avec Viamonde et le ministère », ajoute Mme Doucet.

« Greenwood est toujours notre plan A, affirme M. L’Heureux pour qui l’édifice occupe un emplacement de choix, au cœur d’une zone à forte demande et à proximité d’une station de métro. Cependant, « un partenariat avec la Ville de Toronto reste à nouer pour obtenir l’usage du parc situé en face », précise-t-il, souhaitant aller rapidement de l’avant. « On peut envisager une ouverture en 2021. On attend les détails sur l’utilisation du fonds et on continuera de consulter les parents qui se sont beaucoup impliqués dans le dossier. »

La création de cette école « offrira aux parents davantage d’options afin d’assurer à leurs enfants une éducation de qualité en français près de chez eux, déclare de son côté la ministre des Affaires francophones, Marie-France Lalonde. Cet investissement représente une étape majeure alors que notre gouvernement planifie une augmentation significative des programmes d’éducation de langue française pour la population francophone grandissante de la région de Toronto. »

Cette annonce acte la création de la cinquième école secondaire francophone à Toronto et s’inscrit dans le cadre du nouvel investissement provincial de 784 millions $ destiné à la création de 39 nouvelles écoles ainsi que la rénovation et l’agrandissement de 40 autres. « 22% de ces aménagements concerneront des établissements francophones » a précisé la ministre lors d’un récent déplacement à Hamilton.

Photos (Viamonde) : le réaménagement de l’école Greenwood est la piste privilégiée par le Conseil scolaire Viamonde.