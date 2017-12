Une nouvelle directrice générale pour l’ACÉPO

L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) a annoncé l’embauche d’Isabelle Girard comme nouvelle directrice générale. Mme Girard entrera en fonction le 18 décembre.

Mme Girard est bien connue de la communauté franco-ontarienne. Elle quitte le poste de directrice générale de Centres d’Accueil Héritage, qu’elle a occupé pendant presque cinq ans, après avoir été sa directrice générale adjointe pendant quatre ans.

Mme Girard détient un baccalauréat en traduction et une maîtrise en administration des affaires. Elle a occupé divers postes de gestion dans le secteur privé, notamment chez Heathmount A.E. Entertainment et Mars Canada et a travaillé comme coordonnatrice des services de santé en français au Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest. Foncièrement convaincue de l’importance de s’impliquer au sein de la communauté francophone, Isabelle Girard a également été présidente et membre des conseils d’administration de plusieurs organismes communautaires.

« C’est avec énormément de plaisir que nous accueillons Mme Girard. Nous sommes convaincus que ses accomplissements, son leadership et son excellente capacité de gestion bénéficieront à l’ACÉPO. Sous la direction d’Isabelle Girard et avec l’expertise de l’équipe actuelle, l’ACÉPO servira encore mieux l’éducation laïque de langue française en Ontario », a déclaré Denis Chartrand, président de l’organisme.

« L’éducation de langue française joue un rôle primordial dans la vitalité de nos communautés francophones, mentionne Mme Girard. L’ACÉPO me donnera la possibilité de contribuer au quotidien au développement d’un système d’éducation laïque de langue française fort qui répond aux besoins d’une population francophone dynamique et multiculturelle. C’est donc avec enthousiasme que je rejoins l’équipe de l’ACÉPO. »

Source : ACÉPO