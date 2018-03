Le samedi 24 mars avait lieu une journée familiale au Collège Boréal de Toronto qui avait pris les commandes de l’organisation de la Semaine de la francophonie 2018. C’était la première fois que le Collège Boréal mettait en place ce type d’événement. « Nous espérons recommencer l’année prochaine », a confié Loanna Thomaseau.

Le thème de la journée, Sous le chapiteau, s’était imposé naturellement. Une activité qui offrait des spectacles sur la grande scène, des kiosques de services et d’artisans, de nombreux ateliers de découvertes pour plaire à toute la famille. Il va sans dire que Boréal avait invité des magiciens, des chanteurs, des danseurs, des comédiens, tous francophones. « Nous voulons faire travailler les membres de la communauté et mettre en valeur les talents locaux », poursuit Mme Thomaseau.

Boréal s’était mis aux couleurs de la communauté francophone. Au plafond et sur les murs étaient accrochés les drapeaux de tous les pays de la Francophonie : Sénégal, Cameroun, France, etc.

Sur le plan de la nourriture, les petits et les grands ont pu déguster des plats de la Côte d’Ivoire. Dans chaque salle du troisième étage du 1, rue Yonge se trouvait un atelier.

Coloriage, magie, maquillage pour enfants, atelier de fabrication de tresses, de peinture et autres. Il y en avait pour tous les goûts. Le coin « Franco-tricot », animé par le groupe des ainées d’Oasis, a rassemblé une douzaine de femmes.

Sur la scène TFO ont défilé des artistes de toutes disciplines. Mickael Krzeminski de C’est pas génial? a instruit les enfants avec l’atelier « Science et magie ». Quelques incontournables de la scène francophone étaient aussi présents dont Franc’Open Mic et ses créateurs Florian François et Cyril Mignotet.

Des activités de danse étaient également au programme : le Caribbean Bootcamp, du sport sur un rythme caribéen et la danse africaine avec Fumu Jamez. Tout deux ont enflammé le public.

De nombreux organismes ont participé à la fête : le Centre francophone, la Société économique de l’Ontario, la Fédération tricolore (nouvel organisme regroupant les associations françaises de Toronto), La Maison, etc. Certains distribuaient même des œufs de Pâques!

Les entrepreneurs francophones étaient aussi de la partie. C’était pour eux l’occasion de se faire mieux connaître. « Cake à la maison » avait un kiosque et vendait ses pâtisseries.

Olga Lambert de People of Motherland présentait ses créations. C’est aussi le cas de Fanny Ngantcheu, designer et fondatrice de Kwesiya.

Cette grande kermès de la francophonie a réuni un public varié avec des « activités rassembleuses ». Une journée inclusive et fédératrice qui a regroupé la communauté.