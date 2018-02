Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons, et pour conclure les festivités du Carnaval Joie de vivre du Cercle de l’amitié, les aînés francophones de la région de Peel étaient invités à un dîner et une présentation spéciale, le dimanche 25 février, intitulée « Algérie, un cœur ouvert sur une main tendue ».

C’est le directeur artistique Said Ben qui a dirigé cette immersion dans la culture de son pays d’origine, l’Algérie. Celui que l’on surnomme le « pèlerin des planches international », Said Ben, est connu et apprécié dans le milieu artistique en tant que comédien et metteur en scène. Après un périple enrichissant qui l’a vu passer par l’Afrique de l’Ouest (Dakar), il a, à son actif, plusieurs pièces et mises en scène au théâtre. Ces jours-ci, il travaille à divers projets pour des séries Web, sur la scène et avec le théâtre La Tangente de Toronto.

Le repas servi d’entrée de jeu comportait des saveurs du Moyen-Orient avec couscous, poulet aux olives et raisins, œufs frits et pour dessert, un gâteau à la pâte d’amandes. Les participants ont beaucoup aimé cet amalgame de saveurs sucrées salées.

Puis, M. Ben a présenté un exposé avec diaporama sur l’Algérie. Situé en Afrique du Nord, ce pays baigne dans la mer Méditerranée et partage sept frontières avec, entre autres, le Maroc, la Tunisie et la Libye. Avec 40 millions d’habitants, la taille de l’Algérie représente environ 25 % de celle du Canada. Faits intéressants, 70 % de la population est composée de jeunes de moins de 30 ans, et 33 % des Algériens parlent français.

Il a été question des 3000 d’histoire de ce pays, des conquêtes, des invasions et des occupations multiples des Romains, des Espagnols, des Vandales, des Arabes, des Ottomans (Turcs) et plus récemment, des Français de 1830 à 1962, date à laquelle l’Algérie a obtenu son indépendance après une guerre coûteuse pour les deux peuples.

Said Ben a parlé d’un pays agricole qui bâtit sa base industrielle. Il a été question des coutumes, des vêtements traditionnels et costumes typiques selon les régions, les Touaregs dans le désert et l’art culinaire.

Côté musical, M. Ben était accompagné de Hassan El Hadi, musicien originaire du Maroc, qui a fait découvrir aux participants les instruments de musique et les sonorités des musiques arabo-berbères et algériennes. Il avait apporté avec lui un luth, cet instrument traditionnel à cordes pincées, mais électroacoustique, ainsi qu’un deuxième instrument moins connu chez nous, soit le guembri du sud de l’Algérie dont le corps de l’instrument est fabriqué avec de la peau de chameau et les cordes avec des intestins de chèvre. Assez fascinant d’entendre le son qu’émet cet outil musical. Les aînés ont été invités à chanter et danser sur la musique traditionnelle de ce pays du Moyen-Orient. Le prochain rendez-vous de Nouveaux Horizons aura lieu le 4 mars prochain avec une incursion au Cameroun.

PHOTO: Un repas aux saveurs de l’Algérie