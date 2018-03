Le 7 mars dernier, dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie, le Centre de services de Revenu Canada situé sur la rue Front à Toronto présentait une foire des services et programmes en français offerts dans la région. Le thème de l’événement portait sur la diversité, la dualité et le dynamisme de la francophonie. Plusieurs organismes en ont profité pour présenter leurs programmes et remettre de l’information pratique aux visiteurs.