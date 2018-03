La Semaine de la francophonie de Toronto se tiendra du 20 au 27 mars. L’activité phare de ce temps de célébration sera sans conteste la journée d’activités familiales dont la thématique intitulée « Sous le chapiteau » révèle l’ambiance enjouée et haute en couleur qui y prévaudra.

C’est donc le 24 mars prochain, de 10 h à 16 h, que petits et grands ont rendez-vous au Collège Boréal au 1, rue Yonge, là où se tiendra cet événement gratuit. Une vingtaine d’activités figurent au programme dont la présentation de divers spectacles de musique, de danse, de théâtre, etc. Parmi les artistes invités, Djennie Laguerre, la comédienne, écrivaine et conteuse bien connue dans la communauté, viendra faire une prestation.

Le concept de la journée repose en partie sur l’atmosphère de fête foraine qui y régnera. Les visiteurs verront sur place des numéros de magie, de chants, de contes, etc. Ils seront invités à participer à une démonstration à micro ouvert de slam. L’école de cirque sera présente pour épater les uns et les autres. Comme on peut le constater, l’art sous toutes ses formes sera omniprésent.

Un marché d’artisans francophones et de fournisseurs de services sera sur place pour faire connaître leurs champs d’activités et des kiosques payants de nourriture pour tous les goûts permettront à tout un chacun de casser la croûte. Qui plus est, des ateliers de maquillage, de tresses et autres donneront l’occasion à plusieurs de se donner un nouveau style.

Pour un événement d’une telle envergure, Radio-Canada ne pouvait manquer d’être de la partie. Pour profiter à plein de l’ambiance électrisante de la journée familiale, l’émission matinale Grands Lacs Café sera diffusée en direct sur place de même que l’émission Quatrième de couverture, à 14 h, avec la participation du chanteur Zachary Richard.

Le comité organisateur est composé d’organismes et d’institutions qui reflètent la diversité et le dynamisme de la francophonie torontoise : le Collège Boréal, le Collège universitaire Glendon, le Bureau du Québec, Oasis Centre des Femmes, le Centre francophone, l’Alliance française, le Club canadien, le Consulat général de France, Francophonie en Fête et le ministère des Affaires francophones. Ces diverses entités ont mis en commun leurs ressources pour offrir à la communauté une journée qui promet d’être inoubliable.

« L’idée de cette journée familiale, c’est que c’est pour tout le monde. C’est ouvert pour accueillir tous les francophones », insiste Lise Béland, vice-présidente du Centre-Sud-Ouest pour le Collège Boréal et présidente du comité organisateur de la Semaine de la francophonie de Toronto. Mme Béland fait également valoir que, contrairement à une idée reçue, le mot « familiale » n’implique pas ici que la journée ne plaira qu’à ceux qui ont des enfants : jeunes ou vieux, seuls ou accompagnés, tous les francophones y trouveront quelque chose qui les intéressera.

La journée « Sous le chapiteau » sera également l’occasion de célébrer la diversité, bref, sera à l’image de la ville de Toronto!