De nouveau cette année, la Société d’histoire de Toronto a permis à une cinquantaine de personnes de se retrouver à la Maison Campbell afin de célébrer l’Épiphanie. En compagnie de la chef et férue d’histoire Chantal Véchambre, les participants en ont appris sur « la fête des Rois » et ont partagé une galette (« tirer les rois »).

La conférencière a donné des renseignements sur cette tradition largement observée en France. La fête des Rois – également appelée Épiphanie – a lieu le 6 janvier. Dans la religion chrétienne, elle représente l’arrivée des Mages auprès de l’Enfant-Jésus qui étaient venus lui offrir de l’or, de l’encens et de la myrrhe. À l’origine, cette date correspond à la fête païenne « les Saturnales » – fêtes du solstice d’hiver datant de l’Antiquité romaine. Au cours de cette période qui durait une semaine, un esclave était désigné « roi d’un jour ».

Selon les régions françaises, la galette change de nom et la recette varie. Sous forme de frangipane – pâte feuilletée fourrée à la crème d’amandes, de beurre et de sucre – sous forme de brioche aux fruits confits (sud de la France), il y en a pour tous les goûts. Aujourd’hui, il n’y a pas de galette sans fève. Au début, c’était une vraie fève (légumineuse) qui était placée dans le gâteau. De nos jours, toutes sortes de petits objets « santons de Provence », « personnages de dessins animés », etc. peuvent s’y retrouver. La personne qui découvre la fameuse fève dans sa portion de gâteau est élue roi ou reine et reçoit une couronne. Petite anecdote, la seule galette qui ne possède pas de fève est celle de l’Élysée – bureau et résidence du président de la République française – car un président ne peut pas être couronné roi.

Pour certains, la galette des Rois reste en 2018 tout un symbole et la déguster est parfois un rituel qui rappelle des souvenirs d’enfance. Dans certaines familles, telle celle de Chantal Véchambre, c’est le plus jeune qui va sous la table et désigne les invités qui reçoivent leur morceau de gâteau.

À la fin de la conférence, les participants se sont régalés avec une part de galette à la frangipane préparée pour l’occasion par Mme Véchambre, accompagnée d’une tasse de thé ou de café.

PHOTO: Chantal Véchambre a servi le gâteau.