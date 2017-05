La galerie Arcturus est située au centre-ville, sur la rue Gerrard Est. Méconnue des Torontois, elle recèle de nombreuses expositions dont celle de l’artiste Daniel Hanequand, décédé en 2013.

D’origine parisienne, l’artiste laisse derrière lui une grande collection de dessins et de peintures. Très prolifique, Daniel Hanequand a commencé à peindre dès l’âge de 25 ans. Il passait des heures dans son atelier. D’après sa femme, Maria-Carla, présente lors du vernissage le samedi 6 mai, son mari était inspiré par les gens qu’il a côtoyés et par les lieux où il a habité.

Deux salles sont entièrement consacrées à M. Hanequand. Sur les murs, des dessins en noir et blanc font face aux visiteurs. Quelques touches de couleur attirent l’attention et le visiteur s’approche pour mieux cerner le travail de l’artiste.

En observant les dessins, il est difficile de ne pas être impressionné par le coup de crayon de l’artiste ainsi que la précision et la finesse avec lesquelles les dessins ont été réalisés. Les corps qui, en apparence, n’ont rien d’humain avec des têtes qui font penser à des poissons, s’entremêlent et évoquent différentes scènes de vie et notamment la beauté féminine, la sexualité et l’être humain.

Leurs courbes sensuelles et improbables sont dessinées à la perfection. Qui aurait cru que des formes géométriques soient aussi fascinantes! Ces personnages qui peuvent faire peur au premier abord sont tellement plus humains que certaines photos de magazines retouchées. Pour certains, cela paraîtra abstrait, mais ces dessins laissent voir que Daniel Hanequand était un amoureux du genre humain.

Faire de l’art, c’est difficile. Être reconnu en tant qu’artiste, ça l’est davantage. Maria-Carla souhaite faire don des œuvres de son mari et est en discussion avec des musées parisiens ainsi que des musées et galeries de Toronto.

Les dessins de son mari sont sa vie et elle ne veut pas que son art tombe dans l’oubli. Les œuvres de Daniel Hanequand sont remarquables et méritent une exposition plus grande.

Les dessins de l’artiste sont exposés jusqu’au 30 juin. La galerie Arcturus, 80 rue Gerrard Est, est ouverte du mardi au samedi de 12 h à 17 h 30.

Photos : la veuve de l’artiste, Maria Carla, était présente au vernissage.

Les corps s’entremêlent et évoquent des scènes de vie.