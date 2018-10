Chaque année, les Chevaliers de Colomb organisent un concours d’affiche contre l’abus de drogues et alcool. En 2017-18, Catherine Misiaszek, une élève de l’École élémentaire catholique Jean-Paul II à Whitby remportait les quatre niveaux de compétition des 8 à 11 ans.

Pour ce faire, elle a terminé en tête pour le Conseil Notre-Dame d’Oshawa (les quatre écoles catholiques de la région de Durham), puis au District no 36 (les sept conseils de la région de Durham), au niveau État (tous les conseils de l’Ontario), et enfin à l’international, jugé par le conseil suprême des Chevaliers de Colomb parmi plus de 10 000 concurrents du monde entier.

Le Conseil Notre-Dame d’Oshawa est fier que cet honneur ait été remporté exceptionnellement deux années consécutives dans la province par une élève de Jean-Paul II.

La présentation du prix international à Catherine Misiaszek par le député d’État de l’Ontario pour les Chevaliers de Colomb, Dan Heffernan et le directeur des Programmes communautaires, Earle dePass, a eu lieu le vendredi 5 octobre.

PHOTO – De gauche à droite : Marc Giguère, Dan Heffernan, Catherine Misiaszek, Earle dePass et Denis Généreux

TEXTE et PHOTO : courtoisie de Jean-Claude Legault