Dominique Scheffel-Dunand et Ian Roberge succèdent officiellement à Donald Ipperciel à la tête du Collège Glendon. Pour la première fois de son histoire, le campus d’excellence bilingue de l’Université York est donc piloté par deux co-principaux qui coordonneront la recherche, l’innovation et les affaires académiques.

Cette succession par intérim reste cependant transitoire puisqu’un nouveau principal sera recruté en juillet prochain, à l’issue d’un processus de sélection qui devrait débuter dans les prochaines semaines.

« On ne pouvait pas espérer un modèle plus progressiste, a confié Dominique Scheffel-Dunand, dans les coulisses de la cérémonie de passation de pouvoir, le mercredi 5 septembre, au sein du nouveau centre d’excellence. Ce n’est pas dans la tradition universitaire mais la taille de Glendon permet cette innovation. Ian et moi étions tous deux engagés sur des projets qui nous tenaient à cœur en tant que vice-principaux et on ne voulait pas briser l’élan de nos réflexions respectives. On voulait garder nos portfolios et aller au bout de la mise en place de ces projets. »

Cette professeure passée par les universités Western, Toronto et York, a occupé les fonctions de directrice du Centre de recherche sur le contact des langues et des cultures puis des Études supérieures du programme en études francophones à Glendon avant d’en devenir vice-principale en 2017. Elle a piloté ces dernières années la réalisation du laboratoire ouvert, un incubateur au sein duquel étudiants et professeurs vont sonder la communauté, cerner ses problématiques ou ses besoins et réfléchir à comment les résoudre ou les réaliser. « C’est une manière de désacraliser la recherche et de la placer au cœur de l’engagement civique et social, a-t-elle affirmé, au côté de celui qui partagera avec elle les responsabilités de principal.

Directeur du département de Science politique durant six ans, Ian Roberge est en train de finaliser le projet de classes flexibles. Ces espaces équipés de bureaux et d’écrans mobiles diffusant des contenus distincts au gré des besoins de l’ensemble de la classe, ouvriront leurs portes en janvier prochain. « Elles permettront, selon lui, aux professeurs d’utiliser l’ensemble des nouvelles pédagogies et aux étudiants d’apprendre de multiples façons, de se développer et se découvrir, de travailler individuellement, en groupe, avec ou sans professeur, gage de productivité, de leadership et de réussite.

En présence de Rhonda Lenton, de l’ancienne première ministre Kathleen Wynne et de membres de la communauté, le principal sortant a loué la complémentarité de ses successeurs et s’est dit fier d’avoir contribuer à l’excellence du Collège Glendon. Après quatre années à la tête du campus, Donald Ipperciel se tourne vers de nouvelles responsabilités au sein de l’Université York. Directeur principal de l’information, il supervisera la stratégie numérique de l’institution. « Mon rôle sera de favoriser l’avancée des technologies dans l’université, dans l’apprentissage comme dans l’enseignement. Cela passera par l’automatisation du travail de recherche ou encore le recours à l’intelligence artificielle pour, par exemple, repérer les étudiants à risque. »

Photo (couverture) : Dominique Scheffel-Dunand et Ian Roberge se partagent la gouvernance du Collège Glendon.