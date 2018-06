Comme c’est la tradition depuis 15 ans, plus de 1500 élèves des 12 écoles secondaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir se sont réunis à Markham pour participer aux Jeux de l’AESD, l’Association des élèves du secondaire de notre district. Une véritable célébration de la jeunesse franco-ontarienne qui offre la possibilité aux élèves de s’amuser et de prendre part à différentes compétitions amicales dans un milieu francophone.

« Les Jeux de l’AESD est un événement très attendu par les élèves de nos écoles secondaires. Il s’agit d’une belle journée débordante d’énergie qui leur permet de rencontrer les élèves des autres écoles secondaires du Csc MonAvenir. J’aimerais remercier toute l’équipe du Service de la construction identitaire, tout particulièrement Tina-Anne Thibideau et Stéphanie Poulin de l’animation culturelle, ainsi que les bénévoles pour cette très belle réussite », a affirmé André Blais, directeur de l’éducation.

Chaque école secondaire du Csc MonAvenir était représentée par un groupe d’élèves de la 9e à la 12e année vêtus aux couleurs de leur équipe et accompagnés de la mascotte de l’école. Pour une première fois, les élèves de l’École catholique Pape-François à Stouffville et de l’École secondaire catholique Père-Philippe-Lamarche à Scarborough se joignaient à la fête. Les élèves ont pu prendre part à une quarantaine d’activités allant de l’improvisation au ballon-panier en passant par un concours de danse, un tournoi d’échecs, un relais pastoral et un concours de débat.

La journée s’est terminée par une cérémonie de clôture où les différentes équipes gagnantes ont été couronnées. L’école Renaissance de Aurora a remporté la première place alors que l’école Jean-Vanier de Welland, la deuxième place ainsi que le trophée d’esprit sportif. La troisième place a été attribuée à l’école Père-René-de-Galinée à Cambridge. Les élèves de l’école Monseigneur-de-Charbonnel de North York ont, quant à eux, remporté le trophée d’esprit d’école et celui de la francophonie.

SOURCE : Csc MonAvenir