C’est avec un Grand Tonic (Grand Marnier et soda tonique) que les invités du consul général de France ont été accueillis au manoir Glendon le vendredi 14 juillet, fête nationale française. Le principal du campus bilingue et francophone de l’Université York, Donald Ipperciel, semblait d’ailleurs ravi « de renouer avec cette tradition ».

Dans le cadre de cette célébration sur invitation, le consul Marc Trouyet a accueilli chacun des invités à leur arrivée, certains ayant eu un peu de difficulté à trouver l’endroit. Mais qu’à cela ne tienne, les nombreux partenaires du Consulat de France, des politiciens, des représentants de différents corps consulaires et d’associations francophones ont pu célébrer ensemble au cours de ce « 5 à 7 ».

Pour sa part, la députée provinciale de Thornhill et porte-parole des Affaires francophones pour le parti progressiste-conservateur, Gila Martow, a profité de l’occasion pour inciter tous les francophones « à faire un effort » afin de permettre aux francophiles « de pratiquer et d’améliorer leur français » puis la députée a remis un certificat au consul de France. « Une belle occasion pour une photo », dira-t-elle avec un sourire de politicienne.

À cette occasion, la première ministre de la province, Kathleen Wynne, avait également fait parvenir un message vidéo, en français, au cours duquel elle a entre autres « réitéré son engagement à travailler pour consolider nos attaches avec la France, ici et dans le monde ».

Puis, l’hôte de l’événement, M. Trouyet a pris la parole. Il a d’abord souligné que « l’année 2017 avait été riche en commémorations », notamment le 150e anniversaire de la Confédération canadienne et le 100e anniversaire de la bataille de Vimy. Il a aussi eu une pensée pour « les 86 compatriotes qui ont péri par des terroristes sur la Promenade des Anglais à Nice il y a un an ».

Puis, il a indiqué que le 14 juillet 2017 était « placé sous le signe de l’optimisme » avec l’élection du nouveau président Emmanuel Macron et la nomination d’une nouvelle ambassadrice au Canada en la personne de Kareen Rispal qui est entrée en fonction en juin.

Le consul général de France a ensuite rappelé les priorités du nouveau gouvernement (notamment le combat contre les changements climatiques afin d’atteindre les objectifs fixés) et celles du consulat français à Toronto (renforcer les relations France-Canada et France-Toronto sur les plans éducatif, culturel et économique et améliorer la qualité des services offerts à la communauté française).

Avec l’intention de donner plus de visibilité à la communauté d’affaires française,

M. Trouyet a remercié les commanditaires de l’événement qui ont permis aux invités de savourer quelques produits de la gastronomie française. Puis, c’est avec un grand sourire qu’il a souhaité à tout un chacun un « excellent 14 juillet » et une « bonne fête de la Bastille ».

Bon nombre d’invités se sont alors dirigés vers la roseraie afin de profiter du site enchanteur de Glendon, comme l’avait suggéré Donald Ipperciel un peu plus tôt : « Pour apprécier Glendon dans toute sa splendeur, il faut aller à l’extérieur dans la roseraie ».