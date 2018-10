À la mi-octobre, bon nombre d’organismes tiennent une activité sur le thème de l’automne et de l’Action de grâce. C’était également le cas du Cercle de l’amitié de Mississauga qui, le dimanche 14 octobre, invitait les aînés à un nouvel atelier du programme Nouveaux Horizons.

Des bambins du service de garde de l’organisme avaient à leur façon contribué à l’activité en confectionnant les décorations qui se trouvaient dans la salle. Comme repas, de la dinde, de la farce et des pommes de terre en purée s’imposaient, considérant la thématique, et la croustade aux pommes servie au dessert s’est attirée bien des éloges.

Que le repas servi dans le cadre de Nouveaux Horizons soit délicieux n’est plus une surprise pour personne. Par contre, l’atelier qui le suit est toujours une découverte. En cette saison où la température pousse les gens à passer de plus en plus de temps à l’intérieur et où la luminosité décroissante peut en déprimer certains, il est important de prendre du temps pour soi et de veiller à son bien-être. C’est dans ce but que le Cercle de l’amitié a fait appel à Emma de Lannoy.

Ce n’est pas tant parce qu’elle travaille en animation scolaire et en construction identitaire dans les écoles que Mme de Lannoy fut invitée, mais parce qu’elle possède une expertise diversifiée en matière de santé physique et psychologique. Détentrice, notamment, d’une maîtrise en anatomie du mouvement et d’un master en programmation neurolinguistique, instructrice de la méthode Pilates (un type d’activité physique), Emma de Lannoy a entamé l’atelier par une présentation destinée à démontrer la nécessité et la légitimité de l’attention que l’on se porte.

« Si je ne me sauve pas d’abord, je ne peux pas sauver les autres », a-t-elle rappelé afin de dissiper la perception qu’il est égoïste de penser à soi. D’un autre côté, il ne faut pas non plus dramatiser la moindre contrariété qui se présente : dire que « ça va mal » représente rarement la réalité puisqu’il est rare que tout aille mal dans chaque facette de notre vie.

Après quelques considérations de cette sorte, Emma de Lannoy a convié l’assistance à se regrouper en cercle afin de se livrer à certains exercices. Il s’agissait de mouvements faciles à exécuter pour des gens de tous âges, faisant autant appel au mental qu’au physique et aisés à insérer dans le quotidien. Comme la présentatrice l’a fait remarquer, ces exercices peuvent se combiner aux interactions que les participants ont avec leurs petits-enfants, dans le cadre de jeux par exemple.

Ponctuée de touches d’humour, la présentation a ravi les participants et les a aidés à prendre conscience de ce constat de Mme de Lannoy : « Avoir du temps pour soi, ce n’est pas de la chance : c’est un choix ».

PHOTO : Un exercice de respiration dirigé par Emma de Lannoy (au centre)