En offrant le programme fédéral Nouveaux Horizons, le Cercle de l’amitié permet aux aînés francophones de la région de Peel de participer à des activités thématiques enrichissantes. Depuis quelques mois, ce sont des pays des quatre coins de la planète qui inspirent les organisateurs dans leur choix d’animation. Le 21 janvier, c’était au tour de la France de faire son entrée au Cercle de l’amitié.

Les participants se sont d’abord régalés d’une sorte de crêpe-repas avec pour dessert de délicieuses pâtisseries. Puis, Piraweena Raveendiran a entamé sa brève présentation sur la France. C’est en effet la formule établie, lors de ces activités sur les différentes nations, de laisser la parole à une personne qui soit originaire du pays en vedette pour en brosser le portrait.

Comme son nom l’indique, Mme Raveendiran n’est pas une descendante de Gaulois mais a plutôt des racines sri-lankaises. Elle est néanmoins née en France, y a grandi et de sa présentation rayonnaient l’enthousiasme et la nostalgie de quelqu’un qui a connu ce pays et en a gardé un bon souvenir. Énumérant romanciers, chanteurs, personnalités historiques, lieux célèbres, etc., elle a fait un tour d’horizon de la culture française à grand renfort de photos avant de conclure que la France est un pays accueillant où l’on peut réussir sa vie et qu’elle est fière d’en avoir la nationalité.

S’il est un pays qui a été célébré par la chanson au cours des siècles, c’est bien la France. Une touche musicale s’imposait donc et cette responsabilité fut laissée à Mélanie Côté et Scott Neary. Le répertoire d’Édith Piaf (Padam padam, Non je ne regrette rien, Milord, etc.) a dominé la prestation de Mme Côté et de M. Neary, son pianiste-accompagnateur. Une des œuvres fut interprétée à trois puisque Denyse Graham, une habituée du Cercle de l’amitié, fut invitée à entonner le refrain de La Vie en rose, chose dont elle s’est acquittée avec aplomb du haut de ses 89 ans bien sonnés.

Tout au long du spectacle, le public s’est montré très attentif. La prestation était des plus professionnelles et a laissé les membres de l’assistance avec plusieurs mélodies en tête.

Environ 35 personnes, organisateurs inclus, étaient présentes à cette activité thématique. Qui plus est, le Cercle de l’amitié fait toujours appel, pour le programme Nouveaux Horizons, à de jeunes bénévoles capables de donner un coup de main, surtout en ce qui touche au service aux tables. Ce sont Farrell Ngambia et Melodie Clements, de l’école secondaire Sainte-Famille, qui se sont cette fois acquittés de cette responsabilité.

PHOTO: L’assistance a aimé la sélection de chansons françaises.