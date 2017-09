En ce mardi 5 septembre, l’ouverture de l’École secondaire catholique Père-Philippe-Lamarche, du Conseil scolaire catholique MonAvenir, marque la concrétisation d’un rêve pour tous les parents qui, depuis 2004, militent pour une école secondaire de langue française dans l’est de la ville. Une quinzaine d’années plus tard, le conseiller scolaire de cette circonscription, Claude-Reno Daigle, peut enfin dire « mission accomplie ».

En ce jour de rentrée, deux ministres ont tenu à être présentes pour saluer les quelque 80 élèves de la 7e à la 9e année inscrits à l’ÉEC Père-Philippe-Lamarche cette année : la ministre de l’Éducation et députée de Scarborough-Guildwood, Mitzie Hunter, ainsi que la ministre des Affaires francophones, Marie-France Lalonde.

Pour la ministre Hunter, la nouvelle école construite au coût de 23 millions $ « marque une étape importante dans l’évolution de l’éducation de langue française à Scarborough » alors que sa collègue a indiqué que « ce nouvel espace francophone permettra aux élèves de poursuivre leur apprentissage dans un environnement qui respectera leur culture et leurs valeurs ». De plus, Mme Lalonde n’a pas manqué de souligner que les élèves de 9e année pourraient faire partie de la première cohorte de l’université de langue française à Toronto.

Quant au directeur de la troisième école secondaire catholique du CSC MonAvenir à Toronto, Jean Bouchard, la venue des deux ministres représente « un rêve devenu réalité », comme quoi « rien n’est impossible », dira-t-il fièrement aux élèves rassemblés dans la salle communautaire pour assister à la cérémonie d’ouverture de l’école ainsi qu’au dévoilement d’une sculpture grandeur nature du Père Philippe Lamarche sur sa bicyclette, œuvre de l’artiste Martin Foley.

Plus tôt ce même jour, les dirigeants du Csc MonAvenir, des membres de son personnel ainsi que le conseiller scolaire Roger Brideau s’étaient rendus à l’École catholique Monseigneur-Jamot (Peterborough) afin d’y saluer élèves et parents à l’occasion de la première rentrée scolaire dans ce nouvel établissement. Cette année, l’école accueillera les élèves de la maternelle à la 8e année et offrira également 39 places de garderie.

En cette journée de rentrée scolaire, le directeur de l’éducation, André Blais, a souhaité une très bonne rentrée à tous les élèves et les membres du personnel du Conseil scolaire catholique MonAvenir!

« Notre famille ne cesse de grandir et je suis très fier de tous les accomplissements qui ont été réalisés jusqu’à présent, mentionne M. Blais. Une autre belle année s’annonce devant nous avec de nouvelles écoles et de nouvelles initiatives qui permettront à nos élèves de continuer de s’épanouir et de vivre des expériences hors du commun. »

En 2017-12018, ce sont plus de 17 000 élèves qui fréquentent les diverses écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir. Depuis les débuts du Conseil, il y a 20 ans, la demande pour une éducation catholique de langue française ne cesse de croître. « Nos écoles accueillent de plus en plus de nouvelles familles et nous construisons régulièrement de nouvelles installations scolaires pour pouvoir mieux desservir notre communauté », déclare Melinda Chartrand, présidente du Csc MonAvenir.

Photo : les ministres Hunter et Lalonde, respectivement à gauche et à droite de la sculpture grandeur nature du Père Philippe Lamarche, des dirigeants et des conseillers du CSC MonAvenir, ainsi que des membres du personnel et des élèves de l’ÉSC Père-Philippe-Lamarche.