La Journée des parcs nationaux a mis les paysages et les sites historiques du Canada à l’honneur le samedi 15 juillet. De nombreux visiteurs ont parcouru les espaces naturels protégés et continuent de le faire, bénéficiant d’un accès gratuit tout au long de cette année du 150e anniversaire de la Confédération.

L’été est particulièrement propice à la découverte des richesses naturelles et patrimoniales dont regorge le Sud ontarien, de Toronto à Windsor en passant par le Niagara.

À Toronto, le Parc urbain national de la Rouge offre des paysages variés facilement accessibles depuis le centre-ville, grâce à des navettes en bus, gratuites jusqu’au 16 octobre les samedi, dimanche et lundi férié. Des rives du lac Ontario jusqu’à Markham, le premier parc urbain du Canada s’étend sur près de 50 km2 le long de la rivière Rouge, propices à l’observation d’espèces rares. Après la Journée des papillons du 23 juillet, les prochains rendez-vous seront les initiations au camping du 29 au 31 juillet et le Sentier des saveurs le 26 août.

Autre site naturel remarquable par sa biodiversité, le parc national de la Pointe-Pelée, dans le comté d’Essex, forme une pointe terrestre sur le lac Érié, la plus méridionale du pays, dont le marais constitue un sanctuaire pour plusieurs centaines d’espèces d’oiseaux est de plantes. Il est possible de le parcourir à bord d’un canot, accompagné d’un guide.

La région comporte aussi quelques sites historiques hautement symboliques qui témoignent des grands événements qui ont façonné la naissance de la nation.

Le Lieu historique national du NCSM Haida, à Hamilton, est réputé pour le célèbre destroyer de la marine canadienne du même nom. Le bâtiment aménagé en musée naval s’est distingué durant 20 ans au cours de la Deuxième Guerre mondiale, la Guerre de Corée et la Guerre froide. Son 74e anniversaire, le 27 août, sera prétexte à des activités familiales amusantes.

Le long de la rivière Niagara, le Fort George et le champ de bataille des Hauteurs de Queenston sont des lieux incontournables pour comprendre la guerre anglo-américaine de 1812. L’été est jalonné de reconstitutions thématiques bilingues sur ces deux sites telles que le rassemblement de fifres et tambours les 19 et 20 août, qui ranimera le passé glorieux du fort Georges.

Dressé depuis 1836 dans l’embouchure de la rivière Détroit, au sud de Windsor, le Phare-de-l’Île-Bois-Blanc a été le témoin de l’invasion des patriotes canadiens et le théâtre de la rencontre entre le général britannique Sir Isaac Brock et le chef shawnee Tecumseh avant l’assaut au fort Détroit.

Autre place forte de la guerre de 1812 dans les environs, le Fort Malden, à Amherstburg, a éprouvé la rébellion de 1837 et connu la plus longue occupation américaine sur le sol canadien.

La Tour commémorative des pionniers de Waterloo et son toit cuivré, dominant la Grande Rivière du haut de ses 19 mètres, rend hommage à un fait historique plus récent : l’installation des agriculteurs allemands de Pennsylvanie dans la région, au début du XIXe siècle. Les 26 et 27 août, le festival d’artisanat « Art by the River » y prend place.

À proximité, le Lieu historique national Woodside, à Kitchener, abrite la maison d’enfance de William Lyon Mackenzie King, le dixième premier ministre du Canada. Une étape patrimoniale et naturelle qui entraîne le visiteur à l’intérieur de la maison familiale d’époque victorienne comme à l’extérieur dans un domaine de plus de quatre hectares parcouru par un sentier d’interprétation.

Au sud de London enfin, près du lac Érié, le public réalise un bond dans l’histoire bien plus grand, en empruntant le sentier d’interprétation des Remblais-de-Southwold, terre des Neutres, une première nation disparue qui a vécu ici de 1500 à 1650.

Des lieux fascinants dont l’accès est illimité, grâce à la carte d’entrée Découverte. Gratuite cette année et valable pour un véhicule dans tous les parcs nationaux de l’Ontario (aires marines et sites historiques inclus), elle est disponible soit en ligne par Internet, soit dans une des enseignes Mec ou CIBC.

Photo (Parcs Canada) : seul parc urbain national, la Rouge offre des paysages variés facilement accessibles depuis le centre-ville de Toronto.