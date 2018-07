Oasis Centre des femmes a lancé le 9 juillet le projet de coopérative sociale Welcome se dit Bon appétit en partenariat avec Cuisine Santé dirigé par le chef Guy Dongué, Next Level Consulting et le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO).

Bon appétit permet aux femmes réfugiées, aux nouvelles arrivantes en situation vulnérable et aux demandeuses d’asile de créer une coopérative sociale ayant un lien avec la gastronomie.

« Peu importe où on va, on mange. La nourriture crée un lien. On le sait, les femmes nourrissent leur progéniture et aussi toute la société. Pourquoi ne pas donner l’opportunité à ses femmes de contribuer à la société canadienne », souligne Dada Gasirabo, directrice générale d’Oasis Centre des femmes (OCF). Contribuer à la société et gagner son pain quotidien pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille n’est pas facile quand on est une femme réfugiée nouvellement arrivée. Trouver un travail est compliqué voire même impossible et l’entreprenariat est restreint. Heureusement, créer une coopérative sociale est possible.

« Comme c’est une entreprise qui va bénéficier la collectivité et la communauté, c’est toléré », glisse la directrice d’Oasis. Alors quand le ministère de l’Immigration a lancé un appel d’offres pour des projets novateurs, Oasis a sauté sur l’occasion. Avec l’aide de Next Level Consulting, l’organisme francophone a eu l’idée de créer Bon appétit.

« C’est une première initiative où des femmes réfugiées peuvent désormais se mettre ensemble et démarrer quelque chose qui va bénéficier à toute la société », poursuit Mme Gasirabo. Et c’est clair, créer une entreprise sociale peut les faire sortir de leur isolement et surtout de la vulnérabilité dans lesquels elles se trouvent et c’est la mission principale d’Oasis.

Le principe de Bon appétit est simple. Les femmes auront une formation de quatre mois avec Guy Dongué et Fayza Abdallaoui sur le lancement d’activité de traiteurs et le lancement d’une coopérative sociale. Les participantes apprendront à manipuler la nourriture grâce à des cours de santé-sécurité, à gérer les menus et les achats. Elles apprendront tous les tenants et les aboutissants de la création d’une coopérative sociale.

Une initiative innovante d’Oasis qui en appellera sûrement d’autres!

PHOTO: Le chef Guy Dongué (Cuisine santé), Fayza Abdallaoui (Next Level Consulting), Dada Gasirabo (OCF) et Clément Panzavolta (CCO)