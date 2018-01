Le 1er janvier 2018, plusieurs mesures sont entrées en vigueur en Ontario. Ces changements sont, selon le gouvernement libéral, à quelques mois des élections un moyen de rendre la province plus équitable et meilleure. Voici cinq changements qui auront une importance sur la vie des Torontois.

1) Le salaire minimum passe de 11,60 $ à 14 $ l’heure. Au 1er janvier 2019, il augmentera de nouveau pour atteindre 15 $. Pour le gouvernement de l’Ontario, c’est une mesure historique qui aidera les travailleurs aux prises avec des difficultés dans notre économie en pleine mutation. La première ministre Kathleen Wynne l’a confirmé : « Nous voulons nous assurer que tous et toutes ont la possibilité de bien s’en tirer ». Il faut savoir que d’après le rapport final de l’Examen portant sur l’évolution des milieux de travail, le salaire horaire moyen d’un travailleur à temps plein en 2016 dans la province était de 24,73 $ et de 13 $ pour un travailleur à temps partiel.

2) Autres nouvelles mesures, les salariés qui ont cinq ans d’ancienneté dans une entreprise auront le droit de prendre trois semaines de congés payés.

3) Les jours de congés d’urgence personnelle pour les employés des entreprises de moins de 50 salariés passent à 10 par an dont deux jours payés. Les salariés n’ont pas besoin de donner un justificatif médical à leur employeur pour en bénéficier.

4) L’assurance santé Plus : assurance médicaments pour les enfants et les jeunes a été également lancée en ce début d’année. Les personnes de moins de 25 ans ont accès à plus de 4400 médicaments sur ordonnance gratuitement ce qui correspond à « la plus grande expansion de l’assurance-santé en une génération ».

Cette nouvelle mesure aidera les familles et les jeunes en difficulté. « Je veux que tous les parents sachent que, peu importe les défis en matière de santé qui surviennent, trouver les fonds pour payer les médicaments d’ordonnance est la dernière chose dont vous aurez à vous soucier. Il s’agit d’un moyen important qui témoigne de nos efforts soutenus afin d’instaurer l’équité, de telle sorte que nous puissions tous partager la réussite économique de l’Ontario », a indiqué Mme Wynne.

5) Enfin, le taux de l’impôt sur le revenu des sociétés applicable aux petites entreprises est réduit de 22 % passant ainsi de 4,5 % à 3,5 % et ceci afin d’aider les petites entreprises de l’Ontario dans leur expansion et dans la création d’emploi.