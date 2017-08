Contraints de vendre leurs locaux de la rue Simcoe en début d’année, les francophones de Durham regroupés au sein de L’Amicale ont trouvé un nouveau lieu de vie. C’est au 15, rue Thickson, unité 8, qu’ils se réuniront, à partir de cet automne, afin de poursuivre leurs activités. Un grand changement pour les 85 membres de l’organisme communautaire créé en 1988, partagés entre nostalgie et désir d’aller de l’avant.

« La recherche a été compliquée, confie le président Alain Giguère, car nous avions besoin d’un local bien situé et abordable financièrement, sachant que le zonage municipal ne permet pas aux groupes sociaux de s’installer sur n’importe quel emplacement dans un centre commercial. »

Situé au centre de Whitby, le futur espace en cours de rénovation de 4000 pieds carrés – par rapport à 15 000 auparavant – devrait répondre de manière plus adéquate aux besoins d’une communauté vieillissante qui découvrira le lieu à l’occasion des portes ouvertes du 8 octobre (de 12 h à 16 h), avant la fermeture définitive du centre actuel, prévue le 27 octobre.

« C’est un nouveau départ », affirme M. Giguère. Nous allons pouvoir concentrer nos efforts sur les activités et réfléchir à l’avenir sans se préoccuper de la survie financière, ajoute-t-il, saluant sur l’appui de son prédécesseur.

A la tête de l’Amicale durant dix ans et l’origine du plan de restructuration, Roger Brideau a enclenché la vente de l’édifice en février dernier, poursuivant les négociations jusqu’en avril avec le nouvel acquéreur, Catholic Family Services. Cet organisme – désigné depuis 2015 comme agence publique fournissant des services en français –, vient en aide aux familles en difficulté. La date butoir de la vente au comptant est fixée au 28 octobre.

« Entre la location de bureaux, l’organisation d’un bingo et l’absence de subvention municipale, faire vivre un bâtiment de trois étages pour une communauté qui diminue demandait beaucoup d’énergie, explique M. Brideau. On ne pouvait pas continuer quelque chose qu’on ne pouvait plus supporter. L’entretien à lui seul coûtait près de 30 000 $ et la taxe foncière 14 000 $. Certains organismes ne pouvaient plus payer leur loyer. Réduire nos coûts était vital. Ce capital sans risque issu de la vente va assurer la pérennité du centre communautaire, tout en maintenant le même niveau de service.

Actuels locataires, rue Simcoe, l’ACFO Durham-Peterborough et le Club optimiste francophone de Durham vont eux aussi déménager dans le nouveau local, tandis que le Club Jeunesse d’hier sera dissout et incorporé à L’Amicale.

Désormais, innover dans des activités extérieures telles que les voyages et intéresser les jeunes seront des priorités de L’Amicale qui mise sur un plan marketing à destination des 25-40 ans.

Photo : Alain Giguère et Roger Brideau, l’ancien et l’actuel président, veillent au bon déroulement du déménagement de l’Amicale.