Le mardi 26 septembre, de nombreux représentants du milieu communautaire se sont rassemblés aux bureaux d’Oasis Centre des femmes, à Toronto, pour en apprendre davantage sur un nouveau programme du gouvernement ontarien destiné aux organismes de langue française. C’est le ministère des Affaires francophones qui avait lancé l’invitation à cette conférence de presse donnée par la ministre Marie-France Lalonde.

La directrice générale d’Oasis, Dada Gasirabo, hôte de l’évènement, s’est la première adressée à l’assistance pour souhaiter la bienvenue à tous et rappeler en quelques mots la raison d’être de l’organisme pour lequel elle travaille. Puis, Mme Lalonde lui a succédé au micro pour procéder à l’annonce tant attendue.

Le gouvernement a mis en place le Programme Franco, une enveloppe de financement destinée aux organismes sans but lucratif et aux municipalités et consacrée aux initiatives favorisant le mieux-être de la francophonie ontarienne. Le Programme Franco se chiffre à 3 millions $ qui seront répartis sur trois ans à raison d’un million par année.

Les projets auxquels une subvention sera octroyée peuvent être locaux, régionaux ou provinciaux. Les sommes allouées ne dépasseront pas 50 000 $ et les demandes devront être déposées entre le 28 septembre et le 2 novembre 2017 pour ce qui est de la première phase du programme. Les demandes retenues seront annoncées en décembre prochain.

Les critères d’admissions sont assez larges. Les projets doivent répondre à au moins une des priorités fixées par le gouvernement : faciliter l’intégration sociale, accroître le soutien aux groupes les plus vulnérables, promouvoir une meilleure compréhension de la francophonie ontarienne, renforcer la capacité organisationnelle des organismes francophones et promouvoir une meilleure collaboration entre les fournisseurs de services. Les entités bilingues ou anglophones peuvent déposer des demandes pour autant que leur projet ait pour objectif d’accroître la place du français dans leurs activités et qu’elles aient les capacités d’atteindre ces objectifs.

« Les organismes francophones sont des partenaires clés qui contribuent à la vitalité de la communauté franco-ontarienne à travers la province. Le Programme Franco vient appuyer le travail exceptionnel effectué par nos partenaires communautaires et est un exemple concret supplémentaire de notre engagement envers la francophonie ontarienne », a affirmé la ministre Lalonde, qui a pris soin de préciser que cette initiative est un complément à d’autres fonds déjà existant, le but étant de bonifier l’offre aux francophones.

Il n’est pas certain que le programme soit renouvelé dans trois ans. Cela pourrait être le cas si l’argent est bien dépensé et, le cas échéant, le montant pourrait même être augmenté.

Pour le moment, les organismes devraient simplement se concentrer sur leur demande et s’assurer de profiter de cette initiative. C’est en tout cas le message lancé par Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). M. Jolin, présent à la conférence de presse, s’est adressé à l’assistance pour mentionner que l’AFO a entrepris de faire connaître ce programme au sein des tables de concertation et continuera à appuyer le ministère pour maximiser les retombées de ce programme.

Carol Jolin a conclu son intervention en incitant les organismes à prendre avantage du Programme Franco « jusqu’à la dernière cenne ». D’ailleurs, pour ceux qui éprouvent quelques difficultés à remplir une demande, l’AFO dispose d’une personne-ressource qui offre des conseils à ce propos et peut vérifier si les documents sont correctement remplis.

Le Programme Franco constitue donc une belle occasion pour les organismes de rehausser ou développer leur offre de services et leur programmation en français, notamment dans des domaines qui jusque-là manquaient de financement.

PHOTO: Carol Jolin, Dada Gasirabo et Marie-France Lalonde