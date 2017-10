Pour soutenir les orientations de sa nouvelle planification stratégique et accompagner ses ambitions de positionnement en Ontario, au national et à l’international, le Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Ontario (RDÉE Ontario) a adopté, le jeudi 12 octobre, lors de son Assemblée générale extraordinaire, un nouveau nom et devient « La Société Économique de l’Ontario (SÉO).

Depuis plus de 16 ans, le RDÉE Ontario avait conquis, à travers la province, une place de leader dans le domaine économique au service des entreprises, des employeurs et des nouveaux arrivants. Aujourd’hui, avec ce changement de nom, c’est une nouvelle étape qui est franchie.

« C’est un moment historique et nous en sommes très fiers. La Société Économique de l’Ontario symbolise notre volonté et notre capacité à nous réinventer et à nous projeter vers l’avenir, c’est une nouvelle ère et une toute nouvelle synergie qui vont s’installer!, a déclaré la présidente de l’organisme, Nathalie Grenier.

« Tout en continuant de démontrer notre expertise pointue et des solutions innovantes dans nos secteurs traditionnels, soit l’immigration économique et le soutien aux entreprises, notre équipe focalisera ses énergies dans des secteurs économiques porteurs tels que économie verte / développement durable, entrepreneuriat féminin, jeunesse et tourisme.

« Pour écrire cette nouvelle page de notre organisme, il nous fallait une identité universelle et reconnaissable qui incarne clairement le changement structurant actuel qui s’installe. Si le logotype lancé l’an dernier reste le même, l’acronyme SÉO offre une nouvelle lecture de notre organisme qui est totalement cohérente avec les objectifs que nous nous sommes donnés pour les années à venir. »