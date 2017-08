C’est sous un ciel un peu maussade que les participants se sont rejoints à l’école de North York pour jouer au soccer. Accompagnées de Duvalier Monkam à l’animation, les équipes ont aligné les buts sous les applaudissements des spectateurs. Les enfants et adultes ont également eu l’occasion de danser grâce au DJ sur place.

Et ce n’est pas la pluie qui a gâché la fête. Les plus courageux ont continué à jouer tandis que le public s’est regroupé à l’intérieur du bâtiment. Un moment opportun pour les plus jeunes qui se sont fait maquiller et tatouer.

En cette neuvième année du tournoi, l’évènement a rassemblé plus de monde que les éditions précédentes et pour cause. En plus du match de football, un petit-déjeuner et un pique-nique, à midi, avaient été mis en place. Ils ont permis aux participants de discuter entre eux et de mieux se connaître. Et pour aider à la bonne organisation de l’activité, le CFT avait fait appel à 25 bénévoles.

Pour Oureye Seck, directrice du programme Connexions communautaire, cet événement familial a permis aux clients de l’organisme de réseauter et d’avoir du plaisir pendant la journée. Un double bénéfice pour toutes ses familles qui peuvent profiter de six autres activités tout au long de l’année, y compris une sortie à Niagara prévue le 19 août prochain.