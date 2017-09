Quelque 150 jeunes ont débattu d’immigration et d’intégration lors de la troisième édition du Forum multiculturel de l’identité canadienne et de l’inclusion organisé à Toronto le samedi 9 septembre par la Fondation Sylvenie-Lindor.

Ouverture internationale, bilinguisme, hymne, drapeau, démocratie et multiculturalisme ont tour à tour été abordés, avant de faire place à un échange nourri des expériences de chacun.

Quatre conférenciers ont alimenté la discussion : Rony Désir, coordinateur de la Maison d’Haïti du Grand Toronto, Samantha Mahfood, directrice de exécutive de l’organisation caritative Food for the Poor Canada, Junior Mando, spécialiste en droit international et le journaliste Jean-Marie Vianney.

« L’intégration est une question centrale dans nos communautés. Haïtiens, Camerounais, Congolais, etc. sont confrontées à la discrimination et au manque d’accès aux services offerts dans le centre-ville de Toronto aux nouveaux arrivants », indique Amikley Fontaine, président de la fondation Sylvenie-Lindor.

Concentrés dans les régions d’Etobicoke et Scarborough, les Haïtiens par exemple n’ont pas tous la possibilité de se déplacer pour bénéficier de ces aides en santé et en emploi. La langue et la discrimination sont des obstacles supplémentaires pour trouver un premier emploi dans une province à majorité anglophone. Une première étape pourtant essentielle dans le processus d’intégration.

Ce forum a aussi mis en évidence l’importance de faire du bénévolat et a représenté une nouvelle opportunité pour tous ces jeunes d’entrer en contact les uns avec les autres autour d’un but commun : s’insérer dans la société canadienne et saisir ses opportunités.

Nombre d’entre eux se côtoient déjà par le biais d’autres activités initiées par la fondation tel que la participation d’une équipe de football au championnat francophone. Une initiative de plus pour aider les jeunes à contrecarrer les barrières sociales, linguistiques et économiques auxquelles ils sont confrontés.

Photo : Autour de Amikley Fontaine, président de la fondation Sylvénie-Lindor : Marlène Thélusma Remy de l’organisme d’entraide Kay Créole et Émilienne Mondo du Réseau de soutien à l’immigration francophone.