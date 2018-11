La Fondation Hélène-Tremblay-Lavoie organisait un forum sur les partenariats menant au développement de solutions innovatrices et collaboratives en matière de soins de longue durée pour les francophones, le vendredi 23 novembre dernier à l’Alliance française de Toronto. Actuellement, les 127 000 francophones du Grand Toronto ont accès à seulement 37 lits de soins de longue durée, soit 29 lits pour 100 000 résidents, comparativement aux 608 lits pour 100 000 personnes disponibles aux autres Ontariens.

En harmonie avec son plan stratégique, la Fondation Hélène-Tremblay-Lavoie est résolue dans son engagement envers la conception d’un avenir où les adultes francophones en perte d’autonomie ont accès à des services de soins de longue durée et peuvent vivre pleinement en français à toutes les étapes de leur vie dans un environnement respectueux de leurs valeurs culturelles, sociales et linguistiques.

Le panel de discussion était composé de Véronique Demers (RLISS Centre-Toronto), Bahar Karimi et Jean Roy (Bendale Acres), Sean Keays (Foyer Richelieu Welland), Vonnie Barron (directrice des opérations et de la protection des données personnelles) et Phil McKenzie (Hearthstone by the Bay).

Les principaux objectifs du forum étaient d’établir les bases de partenariats efficaces entre les secteurs publics, privés et à but non lucratif (approche de l’entreprise sociale), et mieux définir les besoins de soins de longue durée spécialisés de la communauté francophone.

Les participants ont exploré des modèles novateurs adaptés aux différents besoins de la communauté francophone, de ses familles et aidants naturels, et tenté de développer des options en matière de soins de longue durée, y compris des options de financement et d’organisation, susceptibles d’intéresser les fournisseurs, les investisseurs et la communauté.

En février 2018, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a annoncé sa stratégie visant à aider les aînés, les aidants naturels et les familles qui incluait l’offre de15 000 nouveaux lits de soins de longue durée aux aînés de la province d’ici 2022. Ces nouveaux lits serviront les cultures spécifiques, y compris les communautés francophones et autochtones. Les nouveaux lits s’ajoutent aux 30 000 lits existants et actuellement en cours de réaménagement.

PHOTO – Les membres du panel de discussion. De gauche à droite : Véronique Demers, Bahar Karimi, Jean Roy, Sean Keays, Vonnie Barron et Phil Mckenzie