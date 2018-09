(R.C.) Près de 300 jeunes ont débattu des questions de droits international, de valeurs démocratiques canadiennes et de migration globale le 18 août à Etobicoke, lors du quatrième forum multiculturel de la Fondation Sylvenie Lindor.

Ce rassemblement qui encourage chaque année les jeunes immigrants à réussir leur intégration intervient alors que les récentes vagues d’immigration au Canada ont libéré un discours raciste que dénonce Amikley Fontaine.

« Les jeunes de couleur noire font face à une discrimination rampante et de multiples barrières économiques, sociales et linguistiques, déplore le président de la Fondation Sylvenie Lindor. La plupart vivent dans la pauvreté et la tentation est grande pour eux de dévier du droit chemin. Les propos alarmistes véhiculés par certains politiciens créent la confusion et alimente l’intolérance. Notre objectif est de tout faire pour garder nos jeunes dans la communauté en les aidant à être de bons citoyens, de bons élèves, de bons professeurs. »

Pour contrer ce phénomène, la Fondation est d’ailleurs à l’origine de plusieurs initiatives dans la région ouest de Toronto : sessions de leadership, club de football, bénévolat, aide aux études universitaires et, depuis quatre ans, le forum multiculturel.

Animés par les conférenciers Mark Martin, Robyn Maynard et Edon Holder, les débats ont largement tournés autour de l’apport de la diversité culturelle dans la société canadienne.

Le forum a aussi été l’occasion de sensibiliser les politiques présents aux problèmes d’intégration que rencontre la communauté noire francophone de Toronto et de souligner les efforts de ses leaders. La Fondation a rendu hommage à trois d’entre eux cette année – la députée d’Etobicoke Nord et ministre fédérale de la Science Kirsty Duncan, le conseiller municipal torontois Jim Karygiannis et la présidente du festival Kompa Zouk Ontario Jennyne Mayard – et poursuit son combat contre les préjugés racistes et pour l’application du droit international.

Photo (couverture) : Jennyne Mayard, présidente et fondatrice du festival Kompa Zouk Ontario, reçoit le prix intégration 2018 de la Fondation Sylvenie Lindor, des mains de son président Amikley Fontaine.