Le 23 juin dernier se tenait une journée de sensibilisation sur les comportements à risque au Collège français de Toronto organisée par l’organisme communautaire La Maison, mieux connu pour ses services de protection contre la violence faite aux femmes.

Intitulé Forum par et pour les jeunes, le but de l’exercice était de mobiliser les adolescents et de les sensibiliser aux comportements à risque. La Maison a donc recruté 19 jeunes âgés de 15 à 20 ans et pendant trois mois, l’organisme les a formés pour qu’ils puissent présenter quatre ateliers sur les sujets suivants : santé sexuelle, jeux de hasard, drogues de rue et leurs effets, drogues et consommation à moindre risque.

Puis, les animateurs en herbe ont invité des jeunes de leur entourage à s’inscrire au forum et 90 d’entre eux ont répondu à l’appel. La directrice générale de La Maison, Jeanne Françoise Mouè, était très fière du travail et du chemin parcouru par ces jeunes :

« Au cours de la formation, nous avons été témoins de liens qui se sont créés entre eux au-delà des sujets traités et la naissance d’un certain leadership chez quelques participants, dit-elle. Notre but était de leur donner une raison de s’impliquer. Nous avons vu se développer devant nous des jeunes qui, au début du processus, avait de la difficulté à s’exprimer en groupe. Ils ont fait les recherches et ont vite compris pourquoi il était important pour eux de s’engager. Ils ont choisi eux-mêmes le message qu’ils voulaient transmettre aux autres adolescents. »

Cette formation a eu lieu d’avril à juin et la préparation ainsi que les pratiques de présentation enregistrées sur vidéo étaient encadrées par les intervenantes de La Maison. « Nous voulions offrir un espace pour développer leur potentiel », ajoute Mme Mouè. Grâce à leur leadership acquis lors de la préparation de ces ateliers, ces jeunes ont pu passer plus facilement leur message pour sensibiliser les autres ados aux dangers de certains comportements à risque. Cette initiative a été pour les organisateurs un succès encourageant et une expérience qui mènera au développement d’autres activités de ce genre.

PHOTO: Les jeunes étaient enthousiastes à participer à cette activité de sensibilisation.