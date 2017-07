Durant tout l’été, les enfants de 5 à 10 ans ont l’opportunité de participer à un club de lecture en français, mis en place dans les bibliothèques publiques de Toronto. Une façon ludique de lire pendant les vacances tout en mettant en lumière les écrivains, les illustrateurs et les artistes francophones. Le programme bilingue TD Summer Reading Club comporte en effet un large volet en français.

Une fois inscrits, les enfants reçoivent un cahier de lecture dans lequel ils se fixent un objectif de lecture à atteindre avant la fin de l’été. Ils empruntent et lisent des livres dont ils font des comptes rendus, et reçoivent pour récompense des autocollants à collectionner.

Parallèlement, de nombreuses animations vont égayer les bibliothèques et stimuler l’imagination : des lectures interactives, des films, des spectacles de marionnettes, de jonglerie ou encore de magie attendent les enfants.

À la bibliothèque Kennedy-Eglinton sera contée l’histoire d’Ayaba et la source magique, le 19 juillet. Un spectacle interactif développé par l’organisation à but non lucratif Ecoloodi, dans lequel les enfants voyagent au Bénin, en Afrique de l’Ouest. Le lendemain, on célèbrera le

150e anniversaire de la Confédération à la bibliothèque Palmerston avec les aventures de Noisette la marionnette et Tante Caroline, présentée par la conteuse québécoise Caroline Lajoie-Jempson, ainsi qu’à Don Mills avec une amusante histoire du Canada.

La Fabuleuse histoire de Guizm le lapin magique entraînera le jeune public dans un spectacle de magie, le 25 juillet à Albion. La magie que l’on retrouvera dans le spectacle interactif du Québécois Jean Deshaies les 2 et 3 août à Richview et Barbara-Frum.

Les 25 et 26 juillet, place aux contes de fées réinventés par le biais d’un théâtre interactif à Eatonville et Mount Pleasant. Les enfants pourront observer de près des serpents grâce au zoo Reptilia de Vaughan à la bibliothèque Cedrabrae le 26 juillet, ou encore assister à un spectacle de jonglerie à Pape-Danforth le 26 juillet, à McGregor Park le 27 juillet, et à Woodside Square le 9 août.

La bibliothèque Bridlewood recevra la visite du musicien d’origine camerounaise Njacko Backo pour des contes africains, le 31 juillet, tandis que le film La Belle et la bête sera diffusé le 2 août à Pape-Dunforth. Enfin, les enfants chanteront et danseront avec Bill, les 4, 9 et 11 août, respectivement à Deer Park, Runnymede et Hillcrest.

Pour les familles partant en vacances loin de la ville, le programme est aussi disponible à distance sur Internet. Lors de l’inscription dans la bibliothèque publique la plus proche, les parents reçoivent un code d’accès afin que leurs enfants puissent lire en ligne, et la fiche complète d’autocollants, à donner au fur et à mesure qu’ils racontent les livres qu’ils ont lus. En faisant les résumés des livres de leur choix parmi les milliers de références de les bibliothèques publiques de Toronto, les enfants recevront aussi des badges virtuels dans leur compte personnel ou tout le fruit de leur travail sera précieusement sauvegardé.

Les bibliothèques ouvrent en grand les portes de l’imaginaire cet été à Toronto.

Photo (archives) : le magicien Jean Deshaies présente un spectacle interactif.