Premier double diplôme de la Munk School de l’Université de Toronto, ce programme commencera en quatrième année d’université et rentrera dans le cadre du Master of Global Affairs de la Munk School et du Master in Public Policy de Sciences Po Paris. Il s’étendra sur une période de deux ans, la première année à Paris et la deuxième année à Toronto, et sera entrecoupé d’un stage obligatoire.

Dans la tradition de Sciences Po, les élèves termineront leur cursus par un « grand oral » sur un sujet qu’ils auront préparé. Pour Capucine Edou, consultante International, stratégie et Partenariats à l’Université de Toronto, « il y a une vraie hybridation, chaque école essaye d’apprendre aussi de l’autre pour mélanger ces savoirs ».

Les inscriptions commenceront en septembre 2017 pour une rentrée un an plus tard. Les nouveaux inscrits auront donc la possibilité de choisir le double cursus offert entre les deux écoles.

Ce double diplôme est une nécessité pour Yann Algan, économiste et doyen de l’école d’affaires publiques à Sciences Po, qui a fait le déplacement depuis la France. Pour lui, « l’école d’affaires publiques de Sciences Po est la grande école européenne d’affaires publiques qui propose d’analyser l’ensemble des politiques publiques avec un prisme européen. Mais ces solutions, l’Europe ne peut pas les construire seule. On a besoin d’avoir aussi la perspective du Canada pour pouvoir construire des solutions qui soient innovantes, mais qui soient aussi concrètes et qu’on puisse partager à chaque fois notre expertise ».

Il y a vraiment une intégration des deux programmes et donc une réflexion commune sur la manière de former des jeunes qui vont se poser les bonnes questions et avoir les outils nécessaires pour créer un impact dans le monde de demain.

Les étudiants pourront choisir les secteurs dans lesquels ils se spécialiseront à Sciences Po Paris (culture, sécurité, défense, environnement, etc.) et la Munk Business School leur donnera une expérience complémentaire.

Ce cursus est ouvert à tous, pas seulement aux francophones. Au cours de leur année universitaire à Paris, les étudiants pourront suivre un enseignement en langue anglaise.