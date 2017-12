Le Club Richelieu Toronto se distingue par son appui aux organismes francophones qui peut prendre les formes les plus diverses. Ainsi, à l’occasion de son souper mensuel du 13 décembre, les participants ont remis au président, Denis Rioux, de nombreuses cartes-cadeaux destinées aux Centres d’Accueil Héritage (CAH) qui les utilisera au cours de l’année pour subvenir aux besoins des aînés francophones en difficulté.

Il ne s’agissait pas d’une nouveauté pour les membres Richelieu : l’an dernier, le Club avait remis aux CAH des cartes et de l’argent pour une valeur de 250 $. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils se sont surpassés en 2017 en recueillant 575 $. Au lendemain de leur souper tenu au Ristorante Boccaccio, qui, selon une formule bien établie, constituait en soi une occasion de récolter des fonds pour les œuvres de l’organisme, ces cartes ont été données aux CAH. Elles serviront à faire des achats dans des épiceries et des pharmacies.

Plusieurs aînés en situation précaire ont en effet besoin de ce coup de main. Selon les CAH, 50 $ peuvent servir à l’achat de produits alimentaires frais (viande, yogourt, fruits, etc.) pendant deux semaines et 100 $ à faire l’épicerie pendant un mois. Une somme de 200 $ permet d’acheter des lunettes tandis que les plus petits montants sont utiles pour combler des besoins psychologiques, en achetant, par exemple, une dinde à un aîné pour lui permettre d’avoir un repas dans l’esprit du temps des Fêtes.

Les 15 convives au souper du Club Richelieu ont également signé une carte de souhaits pour les CAH à la suite de quoi ils ont entamé leur souper qui, cette fois, n’était pas suivi d’une conférence. Ils se sont plutôt adonnés à un jeu consistant à tenter de déballer une boîte enveloppée dans du papier-cadeau en portant des mitaines de four. Quelques prix (disque compact, livre, décoration, etc.) étaient en jeu au cours de cette soirée ludique qui a bien terminé l’année pour les membres du Club Richelieu Toronto.

Il est possible de donner son appui aux CAH en tout temps en visitant leur site web et en cliquant sur l’onglet « faire un don » pour connaître les différents moyens de procéder. Ce sera l’occasion de faire un cadeau à l’organisme qui, il y a quelques jours, en a reçu un qu’il attendait depuis longtemps: une exemption d’impôt foncier entrant en vigueur en 2018.

PHOTO : Le président du Richelieu Denis Rioux montre fièrement les cartes-cadeaux amassées.