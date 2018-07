Des élèves qui lèvent la main dans une salle de classe, d’autres qui regardent leur enseignante tourner les pages d’un livre, des écoliers qui font des exercices avec un ballon. Ces images accompagnent les premières secondes du documentaire Équité et inclusion, un cheminement au travers de l’école, projeté le mardi 19 juin à l’Université de Toronto.

Les séquences qui ouvrent le film montrent des scènes classiques, en classe, mais le documentaire raconte un projet plutôt unique. C’est l’histoire d’une série d’ateliers de formation proposée aux enseignants et aux autres professionnels de l’éducation de deux établissements du Conseil scolaire Viamonde (CSV) – l’école élémentaire Gabrielle-Roy et le Collège Français de Toronto – autour des thèmes de l’équité et de l’inclusion. Objectifs de l’initiative subventionnée par le ministère de l’Éducation : « donner des outils aux enseignants » afin de « mieux aborder les questions d’équité en salle de classe », explique Miriam Greenblatt, enseignante accompagnatrice, écoles sécuritaires et tolérantes au CSV.

Tout au long de l’année scolaire 2016-2017, des chercheurs du Centre de recherches en éducation franco-ontarienne (CRÉFO) de l’Université de Toronto se sont rendus dans les établissements. Lors des ateliers, il a été question des « objectifs d’une pédagogie pertinente et adaptée à la culture » ou des « manifestations courantes de l’oppression dans notre société, et plus particulièrement, en milieu scolaire », entre autres. Un travail basé sur la recherche-action. C’est quand « les acteurs du milieu identifient les questions qu’ils aimeraient creuser davantage », explique Diane Farmer, professeure agrégée au CRÉFO et responsable du projet. Les échanges ont d’ailleurs permis de « passer d’informations abstraites à des discussions plus en profondeur sur des situations en salle de classe », dit-elle encore.

Ces ateliers ont donc eu des répercussions directes sur les élèves. Notamment car chaque enseignant a choisi un projet qu’il a développé en salle de classe, toujours autour de la recherche-action. Exemples : « Comment amener les élèves à prendre conscience des stéréotypes liés au genre? » pour les élèves de 1re année, « À quoi peut ressembler une approche équitable en musique? » pour ceux de 7e et 8e années.

D’ailleurs, le film lui-même sert de ressource et de témoignage. Il est visible sur un site Internet créé autour de ce projet, et qui livre lui aussi d’autres outils aux enseignants. Mais le documentaire, qui donne la parole aux adultes comme aux élèves, ne s’adresse pas seulement aux professionnels de l’éducation. Selon Diane Farmer, il peut aussi parler « aux gens qui s’intéressent aux questions sociales ».

Pour voir le film : http://projetinclusioncrefo.ca/video/

PHOTO: Le film donne la parole aux professionnels de l’éducation et aux élèves.